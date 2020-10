Nettavisen Direktesport viser Hytteplanmila Rekordjakt 2020

Flere sterke løpere stiller til start. Sendingen ser du LIVE på Direktesport lørdag klokka 13.35.

Koronapandemien satte en stopper for breddeløpet Hytteplanmila i 2020, noe som tvang arrangørene til å tenke nytt. Resultatet ble Hytteplanmila Rekordjakt 2020 - et løp for eliteløpere.

Arrangørene har satt tidskrav til løperne som deltar, og det er gjort flere grep for å følge smittevernsreglene.

Nettavisen Direktesport viser løpet direkte lørdag fra klokka 13.35.

Blant de mest kjente utøverne som stiller til start er de tre superstjernebrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. De får konkurranse av den ferske norgesmesteren på 10.000 meter, Zerei Mezngi.

I kvinneklassen er Karoline Bjerkeli Grøvdal den største profilen som stiller til start. Grøvdal stiller til start med en rykende fersk gullmedalje etter at hun gikk til topps i NM i terrengløp sist helg.

STILLER: Karoline Bjerkeli Grøvdal deltar i Hytteplanmila Rekordjakt 2020. Foto: Lise Åserud (NTB)

I tillegg skal Kilian Jornet prøve seg i det ti kilometer lange gateløpet. Jornet er kjent for å ha gjennomført en rekke fjell- og bakkeløp, og har blant annet besteget Mount Everest to ganger på en og samme uke. Lørdag er det altså ikke verdens høyeste fjell som venter, men heller 10 kilometer med asfalt.

Ola Sakshaug og Kristian Ulriksen kommenterer lørdagens løp. Fullstendig startliste finner du her.

