Nettavisen erfarer: Srour går proffkamp i Tyskland i august

23-åringen møter, etter det Nettavisen erfarer, russisk motstand i Tyskland i midten av august.

Etter det Nettavisen kjenner til, møter Srour russiske Evgenii Vazem når han entrer ringen i Tyskland om et par måneder. 31 år gamle Vazem har 15 proffkamper på CV-en, hvorav åtte har endt med seier.

Nettavisen skrev tidligere i år at Srour signerte en treårsavtale med Team Sauerland som skal være verdt rundt én million kroner.

Unggutten gikk i forbindelse med kontrakten hardt ut, og uttalte både at han er den neste idrettsstjernen i Norge, og at han er arvtakeren til Brækhus.

Tønsberg-bokseren har fortsatt kun tre proffkamper på samvittigheten (tre seire), men er nå altså signert av det samme promotorselskapet som hadde Brækhus i stallen tidligere i hennes karriere.

Får med seg tidligere Brækhus-trener

En offentliggjøring av kampen mot Vazem er ventet å komme innen kort tid, men Nettavisen kjenner til at det er Georg Bramowski som vil stå i hjørnet til Srour under kampen mot Vazem.

Bramowski er en kjent figur i bokseverdenen, og var sammen med Ulli Wagner treneren til Brækhus under store deler av hennes tid i det tyske promotorselskapet.

En seier mot Vazem skal også åpne dørene for en mulig proffkamp i Norge for Srour. Etter at Cecilia Brækhus bokset både i Oslo, Bergen og Stokke, har også boksere som Kai Robin Havnaa og Kevin Melhus arrangert boksestevner på norsk jord.

Nå kan det gå mot Srour sin tur, i regi av Sauerland, om han tar sin fjerde proffseier mot Vazem.

TIDLIGERE TRENER: Georg Bramowski var Cecilia Brækhus' trener under store deler av hennes tid i Team Sauerland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

OL-drøm



Srour har et uttalt mål om å representere Norge under Tokyo-OL i 2020, og den frittalende 23-åringen gikk blant annet kamp på Brækhus' stevne i Bergen i 2017.

Han er tidligere både norsk og nordisk mester i 64-kilosklassen, og har tidligere hatt énkampskontrakt med Sauerland, men skal ha imponert såpass at han i april ble belønnet med en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg over tre år med en totalramme på rundt én million kroner.

Også Kai Robin Havnaa er en del av stallen til Team Sauerland. 30-åringen, som bokser i cruiservekt, sikret seg nylig det internasjonale tittelbeltet i IBO-forbundet etter å ha vunnet på teknisk knockout mot Rad Rashid i Arendal.

Han forsvarte beltene mot Levani Lukhutashvili i danske Horsens etter å ha vunnet på teknisk knockout.

Srour på sin side tok sin første proffseier mot journeyman-bokseren Michael Mooney i 2018, før han i tur og orden også har slått Artur Zemlianyi og Zoltan Szabo.