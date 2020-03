Nettavisen med boksefest: Viser NM i boksing for herrer og kvinner

Norges beste boksere skal kåres i Trondheim.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til NM i boksing, fra og med 6. mars til og med 8. mars. Hele turneringen vil bli vist på Nettavisen Direktesport.

Mesterskapet arrangeres i Trondheim med Bokseklubben av 1930 (B-30) som teknisk arrangør.

* Se kvartfinaler/semifinaler i turneringen LIVE fredag klokken 20.00 med 12 kamper

* Se semifinaler i turneringen LIVE lørdag klokken 13.00 med 19 kamper

* Se finaler i turneringen LIVE søndag klokken 12.00 med 13 finalekamper

Nettavisen satser tungt på kampsport. Nettavisen viste NM i boksing i 2019 også, men har også vist flere MMA, taekwondo og brytestevner på Direktesport.

Førstkommende helg kan du også se flere av Norges beste MMA-talenter i aksjon:

Se Cage Warriors South East Academy 25 LIVE lørdag klokken 17.00

Mange vektklasser

Enten du liker å se små og kvikke boksere eller ønsker å se store «sluggere», finner du vektklasser fra 48 kilogram kvinner til herrer fra 91 kilogram. I fjor vant Camilla Johansen fra Raufoss BK og Hadi Srour fra TK kongepokalen for henholdsvis damer og menn. Kongepokalen deles ut til mesterskapets beste dame-og herrebokser, uavhengig av vektklasse.

NORGESMESTER: Camilla Johansen vant NM-gull i 57 kilosklassen i boksing i 2019. Foto: (Norges Bokseforbund)

I dameklassen er det 18 påmeldte deltagere i sju vektklasser fra 48 kilogram til og med 80 kilogram. I herreklassen er det 41 påmeldte i åtte vektklasser fra 56 kilogram til 91+ kilogram. Totalt er det 59 boksere som er påmeldt NM som avholdes i Frimurerlosjen i Trondheim.

NM i boksing er en tradisjonsrik turnering som ble arrangert for første gang i 1909, og som har vært et springbrett fra amatørboksing til proffboksing for mange boksere.

Tusenvis av direktesendte kamper

Nettavisen Direktesport sender tusenvis av direktesendte kamper hvert år. Med rettighetene til blant annet Toppserien, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen, samt eliteserien i håndball, basketball og volleyball, er det mildt sagt et bredt utvalg.

