Nettavisen med bordtennis-fest: Viser NM-kampene for herrer og kvinner

Landets beste bordtennisspiller skal kåres i Sandefjord.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til NM i bordtennis som spilles i Sandefjord, fra og med 28. februar til og med 1. mars. Samtlige kamper vil bli vist på Nettavisen Direktesport.

Se første kamp i turneringen LIVE fredag klokken 10.00.

Se første double-kamp LIVE lørdag klokken 09.00.

Tidenes yngste kongepokalvinner

I fjor vant Borgar Haug fra Fokus BTK finalen i herrer single. Med seieren ble Haug tidenes yngste mannlige kongepokalvinner med sine 16 år. Supertalentet er førsteseedet i år, og det stilles store forventninger til unggutten fra Prinsdal i Oslo.

På kvinnesiden var det Rebekka Carlsen fra B-72 som vant damenes singlefinale i fjor, og hun er med i år som tittelforsvarer. 20-åringen vant en dramatisk finale mot Ilka Doval fra Modum BTK, og det kan fort hende at disse to møtes igjen i finalen som henholdsvis første- og andreseedet i forkant av turneringen.

NORGESMESTER: Rebekka Carlsen fra B-72 skal prøve å forsvare NM-tittelen sin i Sandefjord. Her fra en landskamp i 2017. Foto: Bengt Paulsen (Norges Bordtennisforbund)

Det er imidlertid ikke bare singlekamper som skal spilles i Sandefjord til helgen. Turneringen er fullspekket med kamper i forskjellige klasser, og dette er noen utvalgte klasser:

Herrer lag

Laksevåg BTK, Fornebu BTK, Stord BTK og Fokus BTK deltar i denne klassen, og hele sluttspillet spilles på fredag.

Herrer lag

Herrer single

I singleklassen for herrer er det 24 påmeldte spillere, og kampene spilles lørdag og søndag.

Herrer single

Damer lag

B-72, B-72 2. lag, Fokus BTK og Stord BTK deltar i denne klassen, og hele sluttspillet spilles på fredag.

Damer lag

Damer single

I singleklassen for damer er det 12 påmeldte spillere, og kampene spilles lørdag og søndag.

Damer single

I løpet av dagene i Sandefjord spilles det også kamper i klassene Herrer double, Herrer sittende single, Herrer stående single, Para Åpen double, Para Åpen single, Damer double og Damer stående single.

TITTELFORSVARERE: Slik ser posteren ut til bordtennis-NM som spilles i Sandefjord til helgen. Borgar Haug (t.v.) og Rebekka Carlsen (t.h.) er regjerende mestere. Foto: (Norges Bordtennisforbund)

Et hav av sportsrettigheter

Nettavisen Direktesport sender tusenvis av direktesendte kamper hvert år. Med rettighetene til blant annet Toppserien, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen, samt eliteserien i håndball, basketball og volleyball, er det mildt sagt et bredt utvalg.

