Nettavisen med MMA-fest: Viser 16 kamper fra Cage Warriors Academy 25

Flere norske utøvere skal i aksjon på stevnet i Colchester.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til Cage Warriors Academy South East 25 som vises lørdag 7. mars. Hele 16 amatørkamper vil bli vist på Nettavisen Direktesport. Cage Warriors Academy er også en av de største plattformene for amatører i europeisk MMA, så her får du sett kremen av norske MMA-talenter for øyeblikket.

Den første kampen vises fra klokken 17.00, og den siste kampen starter klokken 20.00 i Colchester, England.

Se den første kampen mellom Benoit Prigent og Max D'ronin fra Fighters Lab Oslo LIVE lørdag klokken 17.00

Kan bli mester i to vektklasser

Dette er den første av 16 kamper Nettavisen viser lørdag kveld som avsluttes med hovedkampen mellom Ivana Siric (Vallhall Gym) mot Shanelle Dyer.

Hovedkampen kan ses LIVE lørdag klokken 20.00

Siric, som trener på Vallhall Gym i Larvik, står bokført på MMA-orakelet Tapology med fire seire og et tap som amatør. Hun er regjerende mester i bantamvekt (61,2 kilogram), og jakter nå sitt andre tittelbelte i fluevekt (56,7 kilogram) i kampen mot Shanelle Dyer som står bokført med tre seire og null tap som amatør.

Se promovideoen av Ivana Siric her:



- Har UFC som mål

Tønsberg-jenta er kanskje det mest spennende norske MMA-talentet på kvinnesiden for øyeblikket, og hennes trener Quinten de Vreught tror at Siric har det som skal til for å nå toppen.

- Ivana er tøff, målrettet og veldig motivert for å utvikle seg som utøver hele tiden, og jobber knallhardt for dette. Jeg er overbevist om at hun er en av de neste som kommer til å slå gjennom som profesjonell utøver fra klubben, hun har UFC som mål. Det klarer hun, sa de Vreught til Østlands-Posten.

SATSER PÅ UFC: Ivana Siric (i midten) har store ambisjoner for MMA-karrieren sin. Her sammen med Quinten de Vreught (venstre) og Sasa Petrovic. Foto: (Privat)

Flere vektklasser

Siric mot Dyer er den eneste damekampen lørdag kveld, og de skal konkurrere i fluevektsklassen hvor utøveren kan maks veie 57 kilogram. Blant herrene skal det konkurreres fra og med fjærvekt (66 kilogram) til og med lett tungvekt (93 kilogram).

Dette er alle kampene Nettvisen Direktesport viser på lørdag:

Fakta Nettavisen sender følgende kamper fra klokken 17.00 lørdag: ↓ * Ivana Siric (Valhall Gym) vs. Shanelle Dyer (Team Underground) * Joshua King (Peterborough MMA) vs. Arni Gudnason (Hønefoss Fight Gym) * Arlind Berisha (Sarpsborg Chi) vs. Rune Robertsen (Spartacus MMA) * Jimmy Quinn (MMA Clinic Romford) vs. Jesper Nevland (Frontline Muay Thai) * Dylan Nicholls (Fight Sport UK) vs. Stian Gade-Larsen (Kimura Gym) * Vadimas Gaizutis (GB Top Team) vs. Fabian Ufs (Frontline Muay Thai) * Daniel Lane-Matthews (Fight Sport UK) vs. Jan Richard (Spartacus MMA) * Zakariya Karasad (GB Top Team) vs. Harda Karim (Frontline Muay Thai) * Kyle Everitt (MMA Clinic Romford) vs. Ohm Mikkelsen (Kimura Gym) * Noah Mitaev (Fighters Lab Oslo) vs. Simeon Powell (Premier MMA) * John Parthaugen (Hønefoss Fight Gym) vs. Noah Mannion (New Wave Academy) * Abubakr Rajput (Bluewave MMA) vs. Patrick Bright (Halden Combat Academy) * Christian Stava (Karnøy MMA) vs. Jonas Grace (New Wave Academy) * Baptiste Goumain (MK Legion) vs. Joakim Dahlin (Fighters Lab Oslo) * Thomasz Majerczuk (Fight Sport UK) vs. Markus-André Hovde (Frontline Academy) * Benoit Prigent (MK Legion) vs. Max D'ronin (Fighters Lab Oslo)

