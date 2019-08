Nettavisen med ny satsing: Starter spillerbørs for Liverpool og Manchester United

... Og hvis interessen er god utvider vi med flere lag.

Premier League-sesongen er rett rundt hjørnet, og interessen for engelsk fotball er større enn noensinne.

Nettavisen har alltid dekket Premier League tett, og denne sesongen utvider vi vår allerede omfattende fotballdekning med følgende nysatsing:

Etter hver ligakamp Liverpool og Manchester United spiller, vil Nettavisen publisere en spillerbørs med vurdering av de ulike spillernes prestasjoner.

- Våre lesere er ekstremt opptatt av Premier League, og vi vil alltid strebe etter å gjøre dekningen vår enda bedre. Vi håper dette vil falle i smak, sier Carina Alice Bredesen, sportsredaktør i Nettavisen.

Les også: Nettavisens tabelltips for Premier League 2019/2020

- Noen vil sikkert reagere

Når sesongen er over vil børsene bli utgangspunkt for kåringer av sesongens Liverpool-spiller og sesongens United-spiller.

Så, hvorfor akkurat Liverpool og Manchester United?

Nettavisen har valgt å starte med disse to lagene basert på medlemstall for de ulike supporterklubbene i Norge.

Tallene viser at det er soleklart størst interesse for disse to lagene, og dette, sammen med erfaringer og kunnskap om hva leserne våre er mest opptatt av, er grunnlaget for utvelgelsen.

- Noen vil sikkert reagere på at vi kun setter børs på to lag, men dette er upløyd mark for Nettavisen og fungerer som en testperiode. Hvis det er stor interesse for børssakene vil vi utvide med flere lag i fremtiden, sier Bredesen.

Les også: Sju nye regler i Premier League: Dette må du vite (Nettavisen Pluss)

Nettavisen Pluss

Spillerbørsene blir premium-innhold for vår stadig større samling med abonnenter i Nettavisen.

Akkurat nå får du tilgang til Nettavisen Pluss i 1 måned for 1 krone her, så du vil fortsatt ha råd til smør på brødskiva om du slår til. Da får du tilgang til alt av pluss-innhold på Nettavisens flater, og vår allerede store sportsmeny finner du her.

Første spillerbørs blir publisert etter Liverpools åpningskamp fredag.

Les også: De 15 verste Premier League-signeringene gjennom tidene (Nettavisen Pluss)