Nettavisen med skøytefest: Viser NM på skøyter for kvinner og menn

Norges beste sprintere og allroundere skal kåres i Asker.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til NM på skøyter, fra og med 13. mars til og med 15. mars. Hele mesterskapet blir vist på Nettavisen Direktesport.

Mesterskapet arrangeres i Asker med Asker Skøyteklubb som arrangør, og 75 skøyteløpere fra hele Norge er påmeldt.

* Se sprintøvelsene 500 og 1000 meter + enkeltdistanser LIVE fredag klokken 12.00

* Se sprintøvelsene 500 og 1000 meter + 3000 meter kvinner og 5000 meter menn LIVE lørdag klokken 11.00

* Se øvelsene 1500 meter + 5000 meter kvinner og 10000 meter menn LIVE søndag klokken 12.00

Flere av våre mest meritterte skøyteløpere deltar i mesterskapet. Hege Bøkko, Håvard Lorentzen, Sindre Henriksen og Ida Njåtun er bare noen av de profilerte utøverne som er med i Asker.

For å få tilgang til sendingene, trenger du Nettavisen Pluss.

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 12 måneder for 349 kroner

Fra sprint til allround

Det er 32 skøyteklubber som sender utøverne sine for å kjempe om medaljer på Risenga skøytebane. Hege Bøkko vant gull på sprint i 2019, og må regnes som en favorittene sammen med Asker skøyteklubbs Ida Njåtun som er på hjemmebane på Risenga.

På allround er Ida Njåtun tittelforsvarer, men Ragne Wiklund og Camilla Lund kan fort gi Asker-løperen tøff konkurranse. Sofie Karoline Haugen er også en joker i dette selskapet.

På herresiden mangler allroundmester Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko, som nylig la opp etter VM, men Håvard Lorentzen og Sindre Henriksen er med. Det er uansett duket for mange spennende oppgjør i Asker.

NM på skøyter er et tradisjonsrikt mesterskap som ble arrangert for første gang i 1894, og under mesterskapet i Asker skal mer enn 90 funksjonærer være i sving.

- Vi gleder oss. Dette er en stor begivenhet for oss, sier leder i Asker Skøyteklubb, Pieter Paul Furnée, til Nettavisen.

Hele mesterskapet får du sett på Nettavisen Direktesport.

