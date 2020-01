Nettavisen med volleyball-fest: Viser NM-finalene for senior og NM for regionlag

Norges beste volleyballag skal kåres.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til å vise NM-finalene i volleyball for senior, samt NM for regionlag for gutter og jenter under 16 år.

Kampene spilles i Ekeberghallen førstkommende helg, og samtlige kamper vil bli vist på Nettavisen Direktesport.

Se kvinnenes finale LIVE lørdag 13.00: Randaberg IL - Koll IL

Se mennenes finale LIVE lørdag 16.30: TIF Viking - Førde VBK

For å få tilgang til sendingene trenger du Nettavisen Pluss.

På kvinnesiden sikret Randaberg og Koll finaleplassene etter å ha slått ut henholdsvis BK Tromsø og Førde VBK.

På herresiden vant TIF Viking sin semifinale mot OSI, mens Førde vant mot Koll IL. Begge semifinalene ble vunnet overbevisende 3-0.

NM for regionlag

De første kampene i NM for regionlag for jenter og gutter under 16 år spilles fredag, før turneringen fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

Lagene er fordelt i to grupper i hver av klassene. Sendingene finner du her.

Gruppe A - G16

Agder

Nord

Trøndelag

Øst

Gruppe B - G16

Hordaland

Møre og Romsdal

Rogaland

Sogn og Fjordane

Gruppe A - J16

Rogaland

Sogn og Fjordane

Trøndelag

Øst

Gruppe B - J16

Agder

Hordaland

Møre og Romsdal

Nord

