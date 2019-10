Nettavisen sender Cage Warriors Academy 24

Stortalentet Jon Vetle Furuheim (17) er en av flere nordmenn som skal i aksjon på stevnet i Colchester.

Førstkommende lørdag fra klokken 17.30 ser du MMA-stevnet Cage Warriors Academy 24 live på Direktesport.no.

Se minidokumentar om Jon Vetle Furuheim i videovinduet øverst

I stevnets hovedkamp møtes stortalentet Jon Vetle Furuheim (17) fra Frontline Muay Thai i Oslo og den ubeseirede 18-åringen Imran Altamirov.

Altamirov står bokført med tre seirer på Tapology, men ifølge treneren hans, Steven Wauters, har eleven i tillegg to seirer som ikke er registrert på nettstedet.

- Få 17-åringer trener like mye

Furuheim står selv oppført med fire seirer og ett tap i sin amatørkarriere. Han er klar på at det er få andre på samme alder som jobber like målbevisst.

- Jeg tror ikke det er mange 17-åringer som trener like mye som meg. Jeg trener hardt hele tiden. Det er fristende å droppe trening og kanskje gjøre noe annet, men jeg har aldri gjort det, sier Furuheim.

OPPFØLGING: Jon Vetle Furuheim får med seg noen råd fra trener Chris Nilsen under en treningsøkt på Team Alpha Male i Sacramento. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

MMA-talentet trener bryting, boksing, thaiboksing og brasiliansk jiu-jitsu. Trener Chris Nilsen er klar på at Furuheim fremdeles har sin største styrke i grenen han startet med som barn.

- Jon Vetle er veldig god i alle grener innenfor MMA, men jeg kan si at han er best på thaiboksing, for det var det han startet med. Han gikk sin første proffkamp i Thailand da han var ni år, så han har absolutt en fordel på strikingen. Men han har fylt alle de andre hullene veldig bra, så han er dyktig på alt, sier Nilsen.

- Har noe unikt

Frontline Muay Thai-treneren har trent Furuheim siden han var sju år gammel, og det norske kampsport-talentet takker treneren for at han har kommet dit han er i dag.

- Vi har et veldig bra forhold. Det er ikke bare et utøve-trener-forhold, men det er som en familie. Chris betyr veldig mye for meg, og jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag uten Chris, sier Furuheim.

TETTE BÅND: Chris Nilsen og Jon Vetle Furuheim på trening i Frontline Muay Thais gamle lokaler ved Alexander Kiellands plass da Furuheim var elleve år gammel. Foto: Martin Busk / Mediehuset Nettavisen

Trener Nilsen mener eleven har uvanlig godt anlegg for å lykkes innen MMA.

- Jon Vetle er et supertalent. Det merket jeg veldig fort. Han tar alt veldig fort, og jeg har sagt hele tiden at det er noe unikt med han og hans evne til å lære og å prestere, sier Nilsen.

