Nettavisen sender MMA-stevne fra Birmingham

Ni norske fightere skal i aksjon på Battle Arena i Birmingham 2. mars.

2. mars sender Nettavisen MMA-stevnet Battle Arena 54 direkte fra Birmingham, med flere norske proff-fightere involvert.

Lettvekteren (70 kilo) Joachim Tollefsen fra Frontline Academy i Oslo gjør comeback etter skaden som har holdt ham borte fra buret i to år og blir hovedattraksjonen på den norske delen av stevnet.

I tillegg skal Gard Olve Sagen fra MMA Trondheim og Elijas Paknys fra Frontline Academy i aksjon.

Tollefsen: - Jeg har blitt voksen

Tollefsen tror ikke hans to år lange skadeavbrekk blir spesielt merkbart når han går inn i buret mot en motstander som foreløpig ikke er spikret.

- Jeg har aldri hatt så lang pause fra konkurranse, men jeg tror at i og med at jeg er så erfaren, kommer det ikke til å ha så mye å si. Jeg håper at jeg får tilbake litt av de gamle følelsene - at man gruer seg litt på forhånd, sier Tollefsen til Nettavisen.

TILBAKE: Joachim Tollefsen (t.h.) er tilbake i MMA-buret 2. mars.

Etter to år med kne- og ryggproblemer sikter 27-åringen mot verdenstoppen av MMA og håper at en seier i Birmingham kan sende han på veien dit.

- Jeg tror bare at det er en god mulighet til å promotere meg selv litt. Nå har jeg bare lyst til å gjøre dette for å komme dit jeg har lyst til å komme før jeg pensjonerer meg. Jeg har blitt voksen og er klar for å bare gjøre det som trengs, sier Tollefsen.

Seks amatørkamper

Frontline-fighterens motstander er foreløpig ikke spikret, men det er allerede klart at mellomvekterne (84 kilo) Gard Olve Sagen og Elijas Paknys får engelsk motstand i henholdsvis Jake Watkins og Ashley Gibson.

I tillegg til proffkampene, sender Nettavisen seks amatørkamper med følgende norske fightere involvert tidligere på kvelden:

Magnus Jacobsen, Peder Rosanda-Svendsen, Eric Mambo, Patryk Drottenberg, Afrim Thaqi og Tommy Skaugrim.

