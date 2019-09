Nettavisen viser Battle Arena 57

Lørdag 7. september kan du se flere nordmenn i buret - direkte hos Nettavisen.

Med en rekke nordmenn i aksjon ligger Battle Arena 57 an til å bli et høydepunkt for norske MMA-fans.

Nettavisen har sikret seg rettighetene til å vise stevnet direkte gjennom Nettavisen Direktesport.

For å få tilgang til sendingen trenger du et Nettavisen Pluss-abonnement.

Kampanje: Få 12 måneder med Nettavisen Pluss for 300 kroner

Med profilerte Kenneth Bergh i spissen for nordmennene, har man en ekstra grunn til å følge med på stevnet som går i engelske Kettering.

Norsk stjerne



Lørdagens duell blir Berghs første kamp siden han tapte en kamp på Dana White's Tuesday Night Contender Series, en rekrutteringsarena til UFC, der UFC-presidenten sitter og følger kampene og deler ut kontrakter til de som imponerer mest.

Berghs motstander Antonio Trocoli fikk UFC-kontrakt, men etterpå ble det kjent at han hadde testet positivt på nandrolon. Han mistet dermed kontrakten, og tapet ble omgjort til «no contest».

Lørdag er det debutanten John Schools som venter i buret for Bergh.

- Jeg valgte å ta denne matchen fordi jeg vil holde meg aktiv, innarbeide enda mer erfaring og burtid, avansere i karrieren, og vaske bort resultatet i forrige match, sier Bergh til VG.

Flere nordmenn

Bergh er imidlertid ikke eneste nordmann i stevnet, og han får følge av flere andre norske utøvere:

OJ Mandt Johnsen - Lucas Ghidelli

Ole Magnor - Daniel Hunter

Kim Johansen - Jan Lysak

Einar Bergby - Tomasz Kuczik

Thomas Narmo - Neil Dery