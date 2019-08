Nettavisen viser Birkebeinerrittet

Birkebeinerrittet er landets største sykkelritt. Nå kan du se folkefesten direkte hos Nettavisen.

Nettavisen og Amedia har sikret seg rettighetene til å vise Birkebeinerrittet 31. august.

Det betyr at du 31. august kan se folkefesten fra Rena til Lillehammer direkte hos Nettavisen, samt 72 Amedia-lokalaviser rundt om i det norske land.

Sendingene vil gå gjennom sportsportalen Direktesport. For å få tilgang til sendingen trenger du Nettavisen Pluss-abonnement.

10.000 deltakere



- Birkebeinerrittet er et av de mest prestisjefylte sykkelarrangementene i Norge, og vi er både stolte og glade når vi får muligheten til å vise det i våre abonnenter. Rittet har bred deltakelse fra hele landet. Erfaringsmessig er det stor interesse for slikt innhold i våre aviser. Dét er den viktigste grunnen til at vi inngikk avtalen om å sende rittet, sier Helge Birkelund, direktør for sportsutvikling i Amedia.

I fjor syklet i alt 10.000 mennesker de 86 kilometerne over fjellet.

Birken-arrangørene er godt fornøyd med å ha landet avtalen med Amedia, som er landets største formidler av direktesendt sport.

- Vi legger i år mer ressurser, både teknisk og redaksjonelt, i produksjonen av Birken TV, og er veldig fornøyd med at Amedia ønsker å være distributør. Under sendingen vil seerne via en egen live-tracker også kunne følge de deltakerne de ønsker når Norges største terrengritt går av stabelen, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen.



Sportsfest

Birkebeinerrittet føyer seg inn i rekken av direktesendt sport hos Nettavisen.

Med hundrevis av fotballkamper fra Toppserien, PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, samt eliteserien i håndball, basketball og volleyball, finnes det noe for enhver smak.

Dessuten satser Direktesport på friidrett, og har allerede vist flere mosjonsløp og friidrettsarrangementer som Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Trond Mohn Games.