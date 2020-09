Nettavisen viser Liverpools generalprøve

Jurgen Klopps menn møter Blackpool til treningskamp. Kampen ser du hos Nettavisen Direktesport.

Nettavisen Direktesport har sikret seg rettighetene til å vise Liverpools generalprøve før Premier League starter opp.

Kampen spilles på Anfield førstkommende lørdag klokka 16.00, med League One-laget Blackpool som gjestende motstander.

Treningskampen blir en god mulighet for Klopp og kompani til å slå tilbake med et positivt resultat etter at de tapte Community Shield mot Arsenal etter straffesparkkonkurranse.

Nettavisen har tidligere vist Liverpools treningskamper mot Stuttgart og Red Bull Salzburg. Førstnevnte kamp hadde så stor pågang at en server takket for seg.

Serverproblemene var imidlertid rettet til kampen mot Salzburg, som endte 2-2, etter at Rhian Brewstar scoret to mål før slutt.

Se høydepunktene fra kampen:

