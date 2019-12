Nettavisen viser Magnus Carlsen i strømme-turnering

Nettavisen har sikret seg rettighetene Magnus Carlsens parti i The Banter Blitz Cup. Søndag spiller verdensmesteren i sjakk i den noe spesielle turneringen. Kommentator? Magnus Carlsen selv.

Nettavisen og Amedia har sikret seg rettigheter til å sende Magnus Carlsens parti mot spanske Pepe Cuenca.

Partiet spilles søndag 15. desember kl 15:00 og vil bli vist direkte på Nettavisen Direktesport.

SE DIREKTE søndag 15.12 kl 15.00: Sjakk Banter Blitz Cup: GM Magnus Carlsen vs GM Pepe Cuenca. (Se med Nettavisen Pluss. Kampanje: kun 1 kr for 1 mnd!)

Les også Aryan Tari og Magnus Carlsen deltar i The Banter Blitz Cup

Kommenterer selv

Noe av det mest spesielle med Banter Blitz Cup er at det sendes en stream per deltager hvor de kommenterer sitt eget parti trekk-for-trekk under direktesendingen.

Dermed er det slutt på den uutholdelige stillheten som gjerne preger vanlige sjakkpartier.

Nettavisen vil sende Carlsens stream hvor det er forventet at han vil kommentere på engelsk. (Hans motstander vil kommenterer sine trekk på spansk i en stream som gjøres tilgjengelig for spanske seere).

Turneringen skiller seg også drastisk ut fra den tradisjonelle sjakkturneringen på andre områder:

Vinneren står (selvsagt).

Hvert parti varer i tre minutter - ingen overtid.

Best av 16 kamper, den første spilleren som får 8,5 poeng vinner.

Hvis det skulle ende med remis, spilles det en minikamp på to ganger tre minutter.

Punktet over gjentas hvis det igjen ender med remis.

Deretter endres det til kamper på ett minutt, og spillerne spiller så mange minikamper som må til for å kåre en vinner.

Dette er premiene i turneringen:

PREMIENE: Det er gode penger å hente i turneringen. Foto: Chess24.com / Banter Blitz Cup

Som oversikten over viser, er det ikke bare fokus på selve spillet, men også hvordan utøverne leverer på sin egen stream.



Magnus Carlsen er toppseedet og holdes dermed som soleklar favoritt til å stikke av med førstepremien på 14.000 dollar, samt eventuelle «strømme-premier». 109 stormestere har konkurrert i turneringen, hvorav 68 av disse er rangert blant de 2.600 beste i verden.

Med tanke på at spillerne selv kommer til å kommentere sine egne kamper - er det grunn til å forvente en morsom og annerledes type sjakkturnering.

DIREKTE KL 15.00: Sjakk Banter Blitz Cup: GM Magnus Carlsen vs GM Pepe Cuenca (Nettavisen Pluss).