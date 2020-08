Nettavisen viser sandvolleyball-NM

Når Norges beste sandvolleyball-spillere skal kåres, er det hos Nettavisen du ser kampene.

Nettavisen vil gjennom sportsportalen Nettavisen Direktesport vise hovedrunden i norgesmesterskapet i sandvolleyball. Mesterskapet arrangeres i Oslo fra 7. til 9. august.

For å få tilgang til sendingene på Nettavisen Direktesport trenger du et Nettavisen Pluss-abonnement.

Kampanje: Få 10 uker med Nettavisen Pluss +Alt for 10 kr

Mesterskapet er stjernetungt, spesielt med verdensstjernen Christian Sørum som midtpunktet.

Fredag spilles de første puljekampene i turneringen, før åttedels- og kvartfinaler spilles lørdag. Søndag er den store finaledagen.

LIVE fredag 10.00: Se sandvolleyball-NM

Det er lagt opp til spill fra klokka 10.00 de tre dagene, og det er ventet at kampene er ferdig i 20-tiden.

Nettavisen Pluss: Her får du tilgang



Egen Direktesport-app

Direktesport har lansert en egen app for Apple-TV og smart-TV.

Med vår smart-tv app kan du se Nettavisen direktesport på AppleTV, Samsung og LG. Du installerer tv-appen der du finner appene på din enhet.

Her får du tilgang til sporten på din smart-tv

Nettavisen direktesport gir deg blant annet kamper fra Toppserien, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen, Rema 1000-ligaen, første divisjon ishockey, eliteserien i basket og volleyball, og trav hver onsdag og lørdag.

For å se direktesport på din smart-tv trenger du et abonnement på Nettavisen pluss. Det får du her.

Du kan også se Nettavisen direktesport med chromecast.

Se mer informasjon om smart-tv her