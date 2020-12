Nettavisen viser Vålerenga i Champions League

Søndag vant de serien. Nå skal Vålerenga måle seg mot de beste i Champions League.

Nettavisen og Direktesport sikret seg rettighetene til å vise de norske seriemesternes møter med Brøndby i 16-delsfinalene i Champions League.

Vålerengas hjemmekamp spilles 10. desember, før returoppgjøret går 16. desember. Begge kampene ser du på Direktesport. For å få tilgang til sendingene trenger du et abonnement med Nettavisen Pluss eller en Amedia-lokalavis.

VIF kunne møtt giganter som Paris Saint-Germain og Manchester City, men endte opp med blågule dansker som motstander i den prestisjetunge turneringen.

– Vi var veldig spente på trekninga og personlig hadde jeg ikke hatt noe imot å møte verken PSG eller City som har kommet langt i turneringen før. Det sagt vet vi jo at Brøndby er et veldig godt lag med en lang og stolt fartstid i Champions League, så det kommer til å bli to tøffe kamper mot dem. Vi skal gi absolutt alt for å ta oss videre, sier Vålerenga-profil Sigrid Heien Hansen til klubbens nettsider.

Vålerenga sikret søndag klubbens første seriemesterskap i Toppserien, spiller altså Champions League på torsdag, før de fortsetter den utrolige uken med cupfinale mot LSK Kvinner på Ullevaal på søndag.

Om Vålerenga-kvinnene skulle ta seg videre fra de to møtene med Brøndby, sitter Direktesport også på rettighetene for å vise en eventuell kvartfinale for oslolaget.

Vålerenga Fotball Damer * Fullt navn: Vålerenga Fotball Damer * Stiftet: 1913 (VIF som forening) * Hovedtrener: Jack Majgaard Jensen * Hjemmebane: Intility Arena * Kapasitet: 16.555. * Hjemmeside: http://vif-damefotball.no/ * Meritter: Seriemester 2020 og NM-sølv 2017 og 2019. * Vært i Toppserien siden 2012-sesongen.

