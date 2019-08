Nettmøte: Ekspert på Tottenham

Nettavisen fikk nylig besøk av Oliver Ziller, Tottenham-ekspert og rekrutteringsansvarlig i supportergruppen Tottenhams Venner. Her er alle spørsmål og svar fra seansen.

Ziller stilte 7. august opp til nettmøte om Tottenham og mulige overganger. Følg med på vår overgangslivefor flere nettmøter frem mot deadline day.

Her er spørsmål og svar fra nettmøtet med eksperten på Tottenham:

Til Oliver. Tror du det kommer noen inn i morgen til Tottenham og hva synes du om overgangsvinduet så langt?

Oliver Ziller: - Jeg har mine tvil men sier ikke nei til Dybala om det skulle være noe i det .

er veldig fornøyd med overgangsvinduet , Ndombele er en meget bra signering . Noe bekymret for backene .

Til Oliver er det bare meg som syntes det er merkelig at ikke Klopp forsterker laget før vinduet stenger? Tror du at vi får en sjokk retur av Coutinho?

OZ: - Jeg tror Klopp er fornøyd med den stallen han har , er usikker på om Coutinho går noen steder , jeg tror han er innstillt på å lykkes i Barcelona .

Til Oliver:

Har Walker og Lucas M på fantasy. Tenker dette er billige spillere med stort potensial. Hvordan anser du at sesongen deres blir?

OZ: - Har Lucas og Walker på Fantasy selv , Man City er et stabilt lag i forsvar. Lucas M tror jeg får mye spilletid i år spesiellt nå som Alli er ute en liten stund .

Til Oliver. Hva tenker du om situasjonen rundt Christian eriksen? Signerer han ny kontrakt, forlater han Spurs dette vinduet eller går han gratis neste år?

OZ: - Jeg tror Eriksen blir og det blir forhandlet frem en ny kontrakt i løpet av sesongen :)

Til Oliver

Hei. Hvem håper du mest og hvem trur du er størst sjanse for at kommer inn av Dybala, Fernandes eller Lo Celso?

OZ: - Håper mest på Dybala ( stor fan av han ) de andre 2 har jeg veldig lite info om egentlig i forhold om de forsterker laget eller ei . De kan være så bra de bare vil i andre ligaer men PL lever sitt eget liv !

Til Oliver



Har noen spørsmål her.

1: Hvor mye usikkerhet er det rundt kontraktsituasjonen til Eriksen, Vertonghen og Alderweireilt?

2: Hvor mener du vi trenger forsterkninger?

3: Hvilken av dem kommer: Dybala, Lo Celso eller Sessegnon?

OZ: - 1.Eriksen løper ut i løpet av denne sesongen , Toby sin er utløpt , Jan V. har vel akkurat skrevet ny kontrakt mener jeg .

2. Backene våre trenger forsterkninger

3. Jeg tror ingen men håper på Dybala .

Hei Olivier.

Hvem tror du kommer inn portene de siste 24 timene?

Hvem drar?

OZ: - Jeg tror ingen kommer inn , tror heller ikke noen drar . Levy gjør som han alltid gjør med mindere noen byr en latterlig sum på Eriksen , da selger han .

Til Oliver:

Hva tror du om Lamela denne sesongen? Har vel vært god i pre-season.

OZ: - Jeg er veldig glad i Lamela , holder han seg skadefri så blir han en ressurs å regne med å kommer til å score mange mål og har en del målgivende passninger .

Hei Olivier. Ryktes om et siste bud på Lo Celco. Hvordan tror du oddsen er for at han spiller neste sesong i Tottenham?

Av alle som ryktes inn, hvem vil du helst ha inn

OZ: - Har skrevet mye rundt han i det siste men tenkter at om det står mellom Dybala og Lo Celco så tror jeg Levy går for Dybala grunnet draktsalg og inntjening der , hahaha Begge 2 så blir det jo julaften :)

Til Oliver.



Hvorfor håper du på Dybala inn? Pga av navnet eller en spillertype som Tottenham sårt trenger?

OZ: - Begge deler , Navnet grunnet Markedsverdi og penger i kassa til Levy og spilleren fordi jeg mener han fotballsmart og gjør spillere rundt seg enda bedre .

Toby sin kontrakt utløpt ? Verthongen skrevet under ny ? Fy f... som du driter deg ut! Kan jo ikke en dritt om Spurs.

OZ: - Klausulen hans er utløpt , det er vel det som har vært det største spørsmålet rundt Toby de siste ukene . Av kontrakten gjenstår det 1 år .

Til Oliver

Hei. 1. Trur du Sessegnon hadde våre god nok til å komme rett inn på laget til Spurs?

2. Trur du Dybala hadde fått til å erstatte Eriksen i Tottenham allerede?

Han har hatt 1 sesong i PL uten å lykkes noe spesiellt , det kan ha noe med de rundt seg å gjøre , definitivt en spennende spiller for fremtiden om han skifter klubb , rett inn på laget har jeg ikke trua på .

Ja tror dybala hadde fått til det om han hadde fått en fri rolle i Spurs som eriksen har hatt men han er mere offensiv (rollen til Alli ) så de gangene vi flyttet Eriksen ned i sentral midbane for å stabilisere så tror jeg ikke Dybala ville gjort rollen like god som Eriksen .

Oliver:

Hvordan kan du være fornøyd med overgangsvinduet til Spurs? Det tror jeg du er alene om.

Ikke før Dybala, Lo Celso og Sessegnon er signert tror jeg du får selskap i fornøyd-klubben.

Jeg mener at Spurs må ha minst to av tre av dem, og det virker det som at Pochettino er enig i.

OZ: - Jeg har veldig trua på det laget vi har hatt , vi kom til en CL finale i fjor det hadde ingen trua på , nå har vi kjøpt inn Ndombele som tar plassen til Dembele og forsterker vår sentrale midtbane som har vært vår akilleshæl ifjor med alle skadene så ja jeg er fornøyd .

Til Oliver

Hei. Visst Spurs absolutt trenger ny venstre og høgre back, hvorfor går ikke de for Digne på venstre og Doherty/Pereira på høgre?

OZ: - Jeg tror Poch sin approach er at Foyt , Walker Peters og Aurier deler høyre og Rose og Davies venstre (selv om Rose er linket bort ) Han kommer nok til å prøve seg på en 3 backs linje mye av sesongen :) å det forklarer lite fokus rundt backene våre .

Til Oliver

Kan du fatte og begripe at Spurs ikke er linket til noen ny høyreback? Syns det er tynt besatt der

OZ: - Foyt , Aurier og Walker Peters tror jeg deler mye spilletid der , pluss at jeg tror at det blir mye 3 backs linje i år Sanchez , Toby og Jan . når muligheten byr seg .

Til Olivier: hvordan tror du lagoppstillingen til tottenham kommer til å se ut?

OZ: - Hugo

Sanchez , Toby ,Jan

Sissoko , Winks , Ndombele ,Rose

Eriksen , Son ,

Kane

3-4-2-1

Tottenhams venner? Høres ut som en sekt :) uansett... tror kompisen under mente walker pieters og ikke walker på city( da han ikke er billig), og siden du er en av tottenhams VENNER! Han starter vel i seriestarten hvertfall.. Tror du han kaprer hb for resten av sesongen og?

OZ: - Jeg tror vi starter med en 3 backs linje med Sanchez , Toby og Jan og bruker Sissoko og Rose som wingbacker . I alle fall på hjemmebane .

Walker Peters får nok en del kamper men usikker på om det blir fast , Poch liker å rulere .

Til Oliver

Hei. Jeg er United supporter og jeg mener at hvis Spurs får Dybala eller Fernandes kan de klare 2. plass rett bak United:) Ok, jeg er kanskje litt optimistisk, men jaja.

OZ: - Det er viktig å være optimistisk å ha troa , Lykke til med topp 6

Hei!



Lo Celco vil jo gjerne spille for Spurs, i alle fall etter rapportene. Fernandes har også blitt ryktet sterkt som klar hva egen avtale gjelder. Sånn sett bør jo de to være mer sannsynlige? Selv mener jeg Lo Celco hadde vært det fotballmessig smarteste for vårt lag..



Men vi MÅ nesten ha back..

OZ: - Tar han imot med åpne armer om han kommer bare synes alt går veldig tregt og i siste minutt i disse dagene så for øyeblikket ikke veldig optimistisk at noen kommer inn men som sagt bring it on :)

Til Oliver:

Kunne du nevnt ein spelar frå kvart lag i PL frå london du kunne tenkt å sjå spille for Spurs?

OZ: - Kante , kan vel nesten byttes med hvem som helst på sentral midt .

Aubameyang på topp med Kane

Felipe Anderson fra West Ham

Zaha , Palace

Hei Oliver.

Hva syns du om lamela så langt?

Og hva kjer med Erik dier?

OZ: - Lamela får en del spilletid i år om han holder seg skadefri

Dier er nyoperert men tror nok han er en del av troppen og mye spilletid .

Til Oliver. Tror du virkelig Levy kaster ut 350 000 pund i uken i lønn til Dybala? Det ryktes jo at han krever samme lønn som han gjorde med United.

OZ: - Jeg tror ikke det men mulig at de legger til en del bonuser etter prestasjon ;-)

Poch tror jeg presser på hardt på å få det gjennom .

Til olliver. Hvor stor sannsynlighet tror du at vi får en stor signering før deadline til spurs?

OZ: - Lite tror jeg men håper jo Dybala kommer :)

Realistisk med Sessegnon og Fernandes inn, og at Eriksen blir? Og signerer han ny kontrakt om blir eller mister vi han på den kjipe måten neste sesong og sitter igjen uten en krone. Coys

OZ: - Fernandes ja , sessegnon tror jeg ikke noe på . Eriksen blir ! COYS ! Levy taper ikke penger , da blir det forhandlet frem en ny avtale innen den klausulen går ut :)

Finnes det virkelig tottenhams venner? De har nok ikke mange venner. Stakkars. hehe

OZ: - 5860 Medlemmer and counting :) 4 størst i Norge .

tror du noen gang spurs kan vinne noe som helst? (audi cup er jo det største vi har vunnet)

OZ: - Haha , må alltid ha trua :)

Til Oliver

Tror du Tottenham kan gjenoppta suksessen i CL?

OZ: - Absolutt , vi har vist de siste årene at vi kan slå hvem som helst i CL.

Til Oliver.

Hvor vil du plassere Tottenham i kampen om PL-tittel, og hva mangler de evt for å kunne ta tittelen?

Til nettavisen, når kommer dagens siste tabelltips?

Takk for en fantastisk feed

OZ: - Jeg vil tror dersom de fleste vil holde seg skadefritt så har vi en fair sjanse til å vinne med den stallen vi har i dag .

Dagens tabelltips kommer ca om 30 min :)

Til Oliver

Skulle ønske dere kunne lage en skikkelig hjemmeside alla Liverpool og United sine sider. Er det muligheter for det?

OZ: - Vi jobber faktisk med dette :) Det har vært et tema de siste møtene men først må vi erstatte vår flinke redaktør gjennom mange år og det ser ut til at vi får til bra :) Så få vi se hva vi får til med Hjemmeside på sikt :)

Kom gjerne med innspill via våre kontakt kanaler :)

Til Oliver..

Først og fremst, lykke til med ny sesong, håper dere holder litt bedre løpet ut i år..:)

Så Ranger topp 6 kommende sesong, og fortell hvorfor du mener Tottenham følger Liverpool til døren, og faktisk kan ende som nr 2 (for der antar jeg du rangerer de)

OZ: - Takk :)

1.City (stallen er rett å slett for god )

2.Spurs ( om spillerne holder seg skadefri )

3 Lfc ( men de kommer langt i CL igjen )

4. Man Utd ( mere stabilitet i år )

5.Arsenal ( de har fart fremover men ingenting backover )

6.Wolves ( de har noe på gang )

Dere må seriøst poste nyheten fra Twitter-meldingen ang Lo Celso. Det er for break through til å overse det.

OZ: - Overgangen nærmer seg :) det er gode nyheter , takk for tipset , mange å følge her :)

Til Oliver.



Senvinters var Tottenham "helt der oppe".... ..så kom Kane tilbake fra skade, rakk 6 kamper før han ble skadet igjen; resultat i disse 6; 4 tap, en U og seier i siste kamp.. ..burde T beholdt laget som "fløy høyt", og ikke forstyrret flyten ved å ta Kane inn igjen?

OZ: - Kane har det lille ekstra og det er vanskelig å sette han ut av laget fordi han er en vinnerskalle til tusen .

Hva jeg mener er vel at han kanskje kunne ventet en kamp eller 2 å heller hatt han som inbytter , er noe i det med never change a winning team .

Hei. Du vil nok ikke de beste for min klubb, men jeg spør allikevel.

Tror du det er noe hold i at David Luiz plutselig vil til Arsenal? og hvorfor vil han helt plutselig bytte klubb når Chelsea har CL og Arsenal har EL?

OZ: - Godt spørsmål , det kom litt brått på dette her men mulig at han bare vil lage litt kvalm og blest rundt seg selv ? Man melder ikke noe slikt om det ikke foregår noe bak kulissene , Kanskje han har fått beskjed av Lampard at han ikke er ønsket lenger ?

Hvis vi mot alll odds skulle få Dybala, kan vel fort bli en liten "krangel" mellom han og Kane.Ikke mange som vil være backup til Kane.

Hvilken type spiller er Dybala, er han en lagspiller?

OZ: - Han er nok lagspiller ja , ikke bakup for Kane , mere offensiv , kreativ , en blanding av Eriksen og Alli i rollen .

Oliver. Si èn fin ting om Gunners! Og bli med på St. Totteringhamsday-fest til våren? Uansett - fleip til side, lykke til med sesong, og uten nabooppgjør, blir fotballen fattig!

OZ: - Arsenal har bidratt mange år med fin fotball i PL under Wenger (ta bort hans siste 3 år ) kanskje noe av den mest underholdene til tider , St. Tottinghamsday blir nok avlyst i år også , haha . Sees i CL , nei vent litt.... hehe

Vi gleder oss til Nabooppgjør og galskapen rundt det , skal nå skjelle ut mine få Arsenal venner så det holder :)

Ikke får å kaste brannfakkel, men jeg syns det må diskuteres. Dele alli har hatt nedadgående kurve. Hvor lenge til skal han få? Eller er Ndombele det som vil få alli tilbake på sporet? COYS

OZ: - Jeg er enig med deg at Alli har slitt litt men har jo lest disse lyske ryktene i det siste at det har vært mange av de de siste par årene , det kan forklare en del , jeg mener han er best offensiv inn i boksen , vi brukte han mye lavere i banen i fjor grunnet mye skader på sentral midt , da hører ikke han hjemme spør du meg . med Ndombele på plass så håper jeg han er mere i boksen scorer mål og gjør det han er best til .

Angående startlaget til Olivier.. Er ikke son suspendert?



OZ: - Jo , stemmer det , godt tenkt :)

Lamela inn :P

Okei så du rangerer Chelsea utenfor topp 6 ja jeg er Chelsea supporter men tror Chelsea havner over både united og Arsenal i år, hva er din begrunnelse for at Chelsea havner utenfor topp 6? btw hater at Spurs ser så sterke ut tror som du sier at de kan havne over Liverpool



OZ: - Jeg tror at Lampard trenger 1 år eller 2( er også noe usikker om han er rett mann til jobben ) , mistet Hazard , får ikke kjøpt nye spillere og nå David Luiz sagaen....De har mange unge talenter så tror at de kommer på sikt ( om Lampard tørr å la de unge engelske spille mye )

Til Oliver

Hvorfor har Alli sluttet å score mål ?

OZ: - Jeg tror mest litt fordi han har blitt brukt noe lavere i banen i år en tidligere og en del småskader gjennom hele forrige sesong . Det passer han dårlig å ligge lavere i banen når vi har slitt med sentrale midtbane spillere .

Til Oliver. Tror du det er sannsynlig at vi henter både Dybala og Lo Celso(uttales Selso eller Kelso?)

OZ: - Lo Celso har jeg trua på etter siste twitter melding ,

Lo Celso utalens visst (selso ) ifølge vårt spanske innslag i studio her :)

Ryktene sier at den faktiske grunnen er at Luiz er misfornøyd med hvordan Sarri ble behandlet/måtte gå, en trener han likte veldig godt. Men man kan jo finne på andre grunner om man har lyst å lage litt kvalm, eller hva Oliver :)

OZ: - Vi får nok sannsynligvis aldri vite hva som trigga Luiz sin greier , derfor det er rykter :)

Uansett veldig rart han gjør dette dagen før overgangsvinduet når han har hatt hele sommer på seg :)

kanskje han ønsker seg til Juventus ?

Til Oliver.



Har du glemt Lucas i start 11ern.

Du rådet jo lengre ned å ha han på Fantasy.

OZ: - Super sub ;) neida absolutt ikke , han kommer å spille mange kamper i år , allt kommer litt an på hvordan formasjonen i år blir , jeg er mest glad i 4 -2 -3 -1 og da blir det mye spilletid for Lucas

Hvor troverdig er han som melder at LoCelco nærmer seg en overgang?



OZ: - Ifølge en ekspert i studio her så er det ganske troverdig når denne karen twitrer om en overgang :) så jeg krysser fingrene .

Hei Oliver.

Har vi noe talent som kan plutselig blomster i år?

OZ: - Foyt har mye å hente synes jeg

OZ: Takk for spørsmålene jeg fikk i dag , ønsker alle en fantastisk åpningshelg i PL , COYS !