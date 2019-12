Nettsted: - Derfor sitter Solskjær trygt som United-manager

Nordmannen har levert svakere resultater enn sine forgjengere etter at han fikk Manchester United-jobben permanent, men klubbens styre skal ikke en gang vurdere å kvitte seg med manageren.

Siden Ole Gunnar Solskjær ble ansatt permanent som manager i Manchester United har han kun ledet laget til seks seirer i Premier League. Det har blitt åtte uavgjort og åtte tap under nordmannens ledelse. United har plukket 26 poeng i perioden.

Til sammenligning plukket Unai Emery 28 poeng fra sine siste 22 kamper som Arsenal-manager før beskjeden kom om at han hadde fått sparken i klubben.

LES OGSÅ: Hevder Arsenal vurderer Rodgers som ny manager

Daniel Taylor, journalist i The Athletic, skriver mandag at United-ledelsen likevel ikke har planer om å kvitte seg med Solskjær, slik Arsenal nylig gjorde med spanjolen.

Han forklarer dette under overskriften: «Færre poeng enn Moyes, van Gaal, Mourinho, og til og med Emery. Men United er merkelig fornøyd med Solskjær».

Verre enn Moyes og van Gaal



Taylor trekker altså fram at Solskjærs statistikk også er verre enn det David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho leverte under sine perioder som United-managere.

Da Mourinho fikk sparken etter 17 kamper sist sesong, sto United med 26 poeng. Det betyr at Solskjær må lede United til seier i de tre neste kampene for at han skal ligge foran den poengformen som kostet portugiseren jobben i fjor.

Journalisten er likevel klar på at det ikke på noen som helst måte er et tema innad i United-ledelsen at Solskjær skal få sparken.

- Det som er helt klart, er at de på toppen ikke på noen som helst måte ser for seg at en annen kan gjøre jobben bedre enn Solskjær, skriver Taylor.

- Alle vet at Ed Woodward og kollegaene i styret ikke har noen planer om å kvitte seg med Solskjær, selv om Mauricio Pochettino nå er ledig på markedet. Det forklarer delvis hvorfor Solskjær ikke ble «grillet» av pressen etter kampen mot Aston Villa. Det er noe beundringsverdig over en klubb som stiller seg bak manageren slik.

Sterk status i klubben



The Athletic-journalisten påpeker at nordmannens sterke status i klubben helt klart spiller en rolle for at United-styret har større tålmodighet med ham enn mange andre. Solskjær avgjorde Champions League-finalen i 1999 og vil alltid være en del av klubbens historie. Han elsker United og United-fansen elsker 46-åringen.

Taylor påpeker at dette forholdet fortsatt er like sterkt og drar paralleller til sir Alex Fergusons tidlige år som manager i klubben, der han etter et tap for Crystal Palace og flere andre svake resultater var nær ved å få sparken, men kom unna med et nødskrik.

Fem måneder senere vant Ferguson sitt første trofé med United.

Det skulle bli 38 totalt over 23 år med skotten som manager.

Ifølge Taylor skal det heller ikke være slik at et par svake resultater til vil få United-styret til å endre mening. Journalisten skriver at det skal være en langsiktig tankegang bak det prosjektet Premier League-klubben har satt i gang under Solskjær og at styrets holdning derfor ikke kommer til å endre seg med det første.

22 poeng bak Liverpool



Manchester United ligger som nummer ni i Premier League så langt, med 18 poeng fra 14 kamper.

Opp til Liverpool på topp er det 22 poeng. Solskjær har imidlertid ledet klubben videre fra gruppespillet i Europa League denne høsten.

Allerede onsdag skal Solskjær og United i aksjon igjen. Da venter Tottenham, som nå ledes av José Mourinho, på Old Trafford.