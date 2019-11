Nettsted hevder å ha nye opplysninger om Sterling-bråket: - Alle var sjokkert

Raheem Sterlings angrep på Joe Gomez har skapt store overskrifter verden rundt. Nå mener noen av balløyas mest profilerte journalister å ha gravd fram hva som faktisk skjedde mellom de to.

Sent mandag kveld smalt nyheten om at Manchester Citys Raheem Sterling og Liverpools Joe Gomez skal ha havnet i bråk på landslagssamling.

Som et resultat av konfrontasjonen mellom dem skal landslagssjef Gareth Southgate ha bestemt seg for at Sterling ikke får spille kampen mot Montenegro denne uken.

Etter at nyheten ble kjent har det stadig kommet nye drypp med informasjon om hva som skal ha skjedd mellom de to profilene og tirsdag kveld hevder The Athletic å ha nye opplysninger i saken, etter å ha snakket med en rekke kilder.

Hele seks journalister hos nettstedet har jobbet med den aktuelle saken, blant andre profilerte journalistnavn som James Pearce, David Ornstein og Oliver Kay.

Nettstedet skriver at episoden mellom de to skal ha skjedd 12.30 engelsk tid på ettermiddagen mandag i kantinen på treningsanlegget St. George's Park.

- Folk var sjokkert

Gomez skal ha vært på plass i kantinen og håndhilst på de andre spillerne. Da han kom til Sterling, skal City-spilleren ha «klikket» umiddelbart.

Sterling skal først ha sagt: «So you think you're the big man», før han skal ha forsøkt å ta et hodgrep på Liverpool-spilleren. Som et resultatet av det fysiske angrepet skal Sterling ha veltet maten som sto på bordet der han opprinnelig satt da Gomez kom bort for å hilse.

Selve konfrontasjonen varte bare i fire-fem sekunder, men The Athletic skriver at etterspillet fra episoden kan bli langvarig for England, Southgate og FA.

- Det var ganske seriøse greier og det fløy mat overalt. Sterling oppførte seg som et barn, sier en kilde til det normalt svært velinformerte nettstedet.

En annen kilde forteller at det brått ble ampert mellom de to.

- Det skjedde helt ut av det blå. Hva i all verden var det som skjedde nå? Alle var ganske sjokkert, sier den andre kilden til The Athletic.

Hadde sår under øyet



Tidligere tirsdag skrev The Telegraph at Sterling angivelig skal ha forsøkt å fremprovosere en motreaksjon fra Gomez, men at stopperen bare tok et steg tilbake.

Senere mandag dukket det også opp bilder av Joe Gomez som viste at Liverpool-spilleren hadde fått et sår under øyet. Et sår han ikke hadde før konfrontasjonen.

LITEN SKRAMME: Joe Gomez har fått seg et lite sår under høyre øyet. Foto: Carl Recine (Reuters)

Bakgrunnen for den ampre stemningen er møtet mellom Liverpool og Manchester City søndag, en kamp de røde fra Merseyside vant med 3-1 og sikret seg en luke på ni poeng ned til de lyseblå i toppen av Premier League-tabellen.

Gomez kom inn som innbytter og hadde tydelig fått beskjed om å stoppe Sterling, som stadig ble mer og mer farlig ute på sin kant utover i andre omgang.

De to barket også sammen ute på Anfield-matta i kampens hete, uten at det fikk noen konsekvenser for dem i selve kampen.

Raheem Sterling har en fortid som Liverpool-spiller mellom 2012 og 2015. Joe Gomez på sin side kom til Liverpool den sommeren Sterling dro til Manchester City.

Sterling la ut melding



Sent mandag opplyste altså England-sjef Gareth Southgate at han hadde bestemt seg for å utelate Sterling fra laget som skal møte Montenegro torsdag, skriver BBC. Bakgrunnen er nettopp krangelen med Gómez.

– Dessverre har følelsene fra gårsdagens kamp ikke dempet seg. En av de store utfordringene og styrkene for oss er at vi har klart å skille klubbenes rivalisering ute fra landslaget, sier Southgate.

I en melding på Instagram gir Sterling sin versjon av situasjonen natt til tirsdag og avviser at det fremdeles er noe problem mellom ham og Gómez.

– Vi er i en sport med mye følelser, og jeg er mann nok til å innrømme det når følelsene tar overhånd, skriver han. Han hevder alt er finfint mellom ham og Joe Gomez nå, etter en prat, med en gjensidig forståelse av at krangelen var en «5-10-sekunders greie».

– Det er over, vi går videre og gjør ikke dette til noe større enn det er. La oss fokusere på kampen vår torsdag, avslutter Sterling.

- Enighet med troppen



Southgate sa tidligere mandag kveld at han har en riktig følelse om valget om å ikke ta Sterling med i kampen mot Montenegro etter kranglingen. Sterling er ikke ekskludert fra den engelske troppen.

– Nå som avgjørelsen er tatt i enighet med hele troppen er det viktig at vi støtter spillerne og ser fram mot kampen torsdag kveld, sier Southgate.

England ligger i toppen av sin gruppe i EM-kvalifiseringen med tre poeng ned til Tsjekkia og fire til Kosovo.

Sterling, som kom til Manchester City fra Liverpool i 2015, har spilt 55 landskamper for England, scoret 12 ganger. Gómez har hatt sju kamper på landslaget.