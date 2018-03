Neuer på første løpetur etter beinbruddet

Tyskland-keeper Manuel Neuer var tirsdag med på løpeøvelser på treningsfeltet til Bayern München for første gang siden beinbruddet for seks måneder siden.

Neuers klubblag Bayern München opplyste at han gjennomførte to ti minutter lange joggeturer med en fysisk trener da han tok et nytt viktig steg mot comeback.

Neuer, som ble 32 år tirsdag, postet en video på Facebook med bildeteksten: «Fantastisk, ute for første gang».

Tyskland- og Bayern-keeperen fikk et brudd i foten for tredje gang i september 2017, men håper å være tilbake på banen til slutten av sesongen i Tyskland, slik at han kan rekke VM-sluttspillet i Russland i juni.

Neuer forklarte imidlertid i et intervju med klubbens nettside forrige uke at han ikke vil forhaste seg, siden et for raskt comeback kan bety slutten på karrieren. Tyskeren har ikke satt en dato for når han skal være tilbake mellom stengene.

Tysklands landslagssjef Joachim Löw forblir optimistisk på Neuers vegne og uttalte forrige uke at Neuer er i rute til å rekke sommerens mesterskap i Russland.

(©NTB)

