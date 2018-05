Neuer uviss på om han skal til VM

Tysklands landslagskaptein Manuel Neuer kan ikke svare på om han etter sitt lange skadefravær skal til VM-sluttspillet i Russland.

– Det kan jeg ikke si noe som helst om i dag. Jeg føler meg bra med det jeg gjør på trening. Kroppen reagerer bra, og jeg kommer fortsatt til å ta steg for steg i det daglige arbeidet, sa stjernekeeperen tirsdag i forbindelse med Bayern Münchens presentasjon av sin nye hjemmedrakt.

Neuer har ikke spilt en kamp siden han i september i fjor ble operert i foten. Det er spekulert i at han kan gjøre comeback i serieavslutningen hjemme mot Stuttgart lørdag, men 32-åringen kunne ikke bekrefte det.

– Jeg må treffe den rette avgjørelse for meg og for klubben og for Tyskland. Da hjelper det ikke å forhaste seg. Til slutt vil alle få vite hva det ender med, sa han.

Landslagssjef Joachim Löw har gjort det klart at det ikke er et krav at Neuer må spille kamp før den foreløpige VM-troppen offentliggjøres 15. mai.

Derimot mener Neuer at han trenger å spille kamp før han eventuelt tar plass i troppen.

– Jeg kan ikke tenke meg en situasjon hvor jeg går inn i et sluttspill helt uten kamptrening. Det er et par sjanser til å få spille før VM, men vi får se hvordan det blir, sa han.

Tyskland skal spille to landskamper før avreise til VM, mot Østerrike og Saudi-Arabia.

(©NTB)

Mest sett siste uken