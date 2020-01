Neuville vant Rally Monte-Carlo – Østberg sikret WRC2-seieren

Belgiske Thierry Neuville var best av alle i Rally Monte-Carlo og sikret til slutt seieren foran Sebastian Ogier. Mads Østberg vant WRC2-klassen.

Seieren var Neuvilles første i Rally Monte-Carlo, som ble avsluttet søndag. Hyundai-føreren var til slutt over 12 sekunder foran franske Ogier i Toyota.

– Det har vært en vanskelig helg for oss, men jeg er veldig glad, sa vinneren, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Elfyn Evans, Ogiers lagkamerat i Toyota, endte som nummer tre, 14 sekunder bak.

Mads Østberg og hans kartleser Torstein Eriksen sikret seier i WRC2-klassen. Sammenlagt i rallyet ble han nummer ti.

– Vi er veldig fornøyde med seieren i WRC2. Vi kom for å vinne og gjorde det. En god start på sesongen, tvitret Østberg.

Ole Christian Veiberg kjempet også om seieren i WRC2-klassen, men krasjet to fartsprøver før slutt. Dermed var rallyet over for hans del. Nordmannen skal ha det bra etter smellen, melder Eurosport.

Rally Monte-Carlo var som vanlig sesongens første VM-runde.

