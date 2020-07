Neville advarer Solskjær mot å gå i samme felle som Mourinho

Gary Neville mener Ole Gunnar Solskjær og Manchester United kan nærme seg Manchester City og Liverpool i sommer.

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville er klar på at spillerstallen må forsterkes inn mot neste sesong, etter at klubben sikret Champions League-spill med seier mot Leicester søndag.

- Det er en stor dag for Ole. Det gir ham ro og demonstrerer at de har gjort fremgang. De kan spille på en annen måte nå, etter at de var veldig enkle i spillestilen de første månedene. Etter at Greenwood og Fernandes kom inn, ser det ut som de kan vinne på flere måter, sier Neville til Sky Sports.

- Ikke gå i Mourinho fella

Selv om han mener United må forsterke laget, advarer han Solskjær mot å gå i samme felle som han mener José Mourinho gjorde.

- De trenger flere spillere i stallen. Forrige gang de havnet blant de fire beste under Mourinho, brukte de 170 millioner pund den sommeren, og de brukte dem ikke klokt, mener Neville.

Manchester United hentet blant andre Fred og Diogo Dalot den sommeren, men brukte nok aldri summene Neville hevder. Like fullt er poenget hans at United må bruke pengene klokt denne sommeren.

- De må investere riktig denne gangen, for å nærme seg Liverpool og Manchester City. De må forbedre førsteelleveren, og det er ikke noe negativt mot dagens førsteellever. Det handler om å få inn spillere som vil spille for klubben. United har ikke gjort det på lenge. Ole ser ut til å ha gjort noe med det de siste 12 månedene, og det virker, mener Neville.

Keane: - Ny midstopper og spiss trengs

Manchester United har hentet inn Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James og Bruno Fernandes etter at Solskjær tok over manageransvaret i klubben.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane er enig i at spillerstallen må forsterkes ytterligere.

- Jeg mener de trenger en ny midtstopper. Du ønsker jo å ha alternativer over hele banen, og de trenger nok en spiss til. Det handler om å få inn kvalitetsspillere, og de rette karakterene. Bruno Fernandes, for eksempel, virker som en ordentlig proff og en bra person, mener Keane.

Neste oppgave for Ole Gunnar Solskjærs menn blir nå kamp to i åttendelsfinalen i Europa League mot østerrikske LASK 5. august. United vant bortekampen 5-0, så det bør være en formalitet å ta seg videre til kvartfinalen.