Neville advarer Solskjær og United - oppfordrer klubben til å ta grep på overgangsmarkedet

Eksperter reagerer på Manchester Uniteds manglende handlekraft og mener laget skriker etter en ny midtstopper.

Det ble ingen drømmeåpning på Premier League-sesongen for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United da laget tapte 1-3 hjemme på Old Trafford mot Crystal Palace i serieåpningen.

Ambisjonene er angivelig høye for de rødkledde denne sesongen, men i lørdagens kamp var det lite som minnet om et lag som skal kunne utfordre om noen Premier League-tittel med det første.

Tidligere United-profil Gary Neville er blant dem som nå er kritiske mot klubben og peker på særlig et problem - stopperparet Harry Maguire og Victor Lindelöf.

Neville er svært tydelig på at Manchester United trenger en ny midtstopper dersom de skal ha noe håp om å kjempe i toppen.

- Vi kan snakke om Jadon Sancho så mye vi vil, men helt til Manchester United får på plass en ny midtstopper som kan løpe og forsvare seg i en-mot-en så kommer de aldri til å vinne ligaen. De kommer aldri til å vinne Premier League med det stopperparet der, sier Neville til Sky Sports.

KRITISK: Gary Neville har sterke meninger om sin tidligere klubb. Foto: Jose Jordan (AFP)

Også TV 2s Premier League-ekspert, Simen Stamsø Møller, mener behovet for en ny midtstopper er åpenbart.

- Det er absolutt en posisjon jeg mener de trenger å forsterke. Det logiske er å finne en god makker til Maguire, men så er det ikke sånn at han har levert helt optimalt heller. Det er ikke åpenbart at han kommer til å være stopperen deres i 10 år - selv om jeg tror det er det de har lyst til, sier Stamsø Møller til Nettavisen.

- Ikke på stopperjakt



Men det spørs om den engelske storklubben lytter til ekspertene.

Skal vi tro den anerkjente fotballjournalisten David Ornstein i The Athletic har Manchester United ingen planer om å signere en ny midtstopper i dette overgangsvinduet.

- De har blitt tilbudt spillere som potensielt kan styrke den lagdelen, men i samtaler har det vært tydelig at det er en mer umiddelbar bekymring for andre posisjoner, skriver Ornstein.

Han forklarer videre at Uniteds fokus har hele sommeren vært på en offensiv høyrekantspiller, med Jadon Sancho fra Borussia Dortmund som det store målet.

At en ny midtstopper angivelig ikke er høyt oppe på prioriteringslisten til Manchester United får TV 2-ekspert Stamsø Møller til å reagere.

- Det er merkverdig, sier han.

TV 2-EKSPERT: Simen Stamsø Møller. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Stamsø Møller mener i likhet med Neville at Manchester United vil slite med å ta igjen Manchester City og Liverpool uten en ny midtstopper. Han tror heller at storklubben vil få trøbbel med lagene jagende bak.

- Mens andre lag er aktive og forsterker, så har ikke Manchester United forsterket elleveren sin denne sommeren. Det gir grunn til bekymring for supporterne, sier Stamsø Møller.

- Manchester United bør egentlig være det beste laget i England, men de har ikke vært i nærheten av å være det de siste årene. De var på rett vei, men derfor stusser jeg over at det ikke skjer mer i sommer, forteller han.

- Trenger en hurtig stopper



Og han er ikke i tvil om at en midtstopper burde stått høyt oppe på prioriteringslisten til Manchester United.

- De både trenger og må ha mulighet til å hente en midtstopper. Jeg kan ikke begripe at de ikke skal ha mulighet til å bruke litt godt med penger på laget, sier Stamsø Møller.

- Jeg trodde ærlig talt at de skulle dra stor nytte av koronasituasjonen. Man vet at de har økonomiske muskler til å utnytte en sånn økonomisk situasjon. Om ikke i så stor grad som det Chelsea har gjort, så i hvert fall i noe grad, forteller Stamsø Møller.

Foreløpig er det bare midtbanespiller Donny van de Beek som har kommet inn dørene på Old Trafford i sommer.

Både Stamsø Møller og nevnte Gary Neville er ikke i tvil om at mer må til for at United skal henge med i toppstriden.

STOPPERPAR: Harry Maguire og Victor Lindelöf i Manchester United. Foto: Michael Regan/nmc Pool (Pa Photos)

Neville favoriserer hverken Maguire eller Lindelöf, men påpeker at én av dem må byttes ut med en hurtig og mobil midtstopper.

- Det er en stor bane på Old Trafford og når backene går fremover i banen, så blir midtstopperne værende igjen alene en-mot-en, forklarer Neville.

Den tidligere United-backen viser til at klubben alltid har hatt suksess med en rask forsvarsspiller.

- De beste midtstopperparene i Manchester United har alltid hatt en skikkelig rask spiller, forteller Neville.

- Lindelöf og Maguire har ikke det, påpeker han.

Det spørs imidlertid om det blir avgjørende når Manchester United skal i aksjon tirsdag kveld. United er nemlig store favoritter når de møter Luton Town borte i ligacupen.