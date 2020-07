Neville advarte Manchester United. Nå har Solskjær kommentert uttalelsene: - Vi har mye jobb å gjøre

Både Gary Neville og Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United må fortsette å forbedre seg, hvis de skal være i stand til å kjempe om en ligatittel.

Manchester United nyter god form om dagen. Den solide 3-0-seieren mot Brighton tirsdag, sørget for at Ole Gunnar Solskjærs menn nå er ubeseiret i 15 kamper på rad.

Mange har blitt imponert av Uniteds prestasjoner i det siste, og Gary Neville er blant dem. Klubblegenden uttalte nylig at sitt gamle lag ser mye bedre ut nå enn det gjorde for to år siden, men kom også med en advarsel.

- Jeg vil oppfordre til varsomhet. Manchester United er på sjetteplass i Premier League, minnet Neville om.

- De har en stall med unge spillere som forbedrer seg, men det er fortsatt en del jobb som må gjøres på overgangsmarkedet for å få dette til å bli et lag som kan vinne ligaen, noe som må være Uniteds ambisjon, sa Neville til Sky Sports, ifølge Metro.

Solskjær enig

Nå har Ole Gunnar Solskjær kommentert uttalelsene til Premier League-eksperten, og Manchester United-manageren er enig i at United ikke kan hvile på laurbærene på grunn av den gode formen.

- Gary har rett i mye av det han sier og selvfølgelig kan vi ikke tro at vi er der vi skal være. Ser man på tabellen er vi ikke i nærheten av der vi bør være, sier Solskjær til Telegraph.

Nordmannen mener United må bli mer stabile og at de fortsatt må forbedre seg i mange deler av spillet.

- Det kommer definitivt ikke til å være noen selvtilfredshet og en tanke om at «vi har klart det», fordi vi har mye jobb å gjøre, sier Solskjær.

Gary Neville uttalte også at mye arbeid gjenstår for Manchester United, og at det trengs tre eller fire spillere av lik kvalitet som Bruno Fernandes før laget kan utfordre om tittelen. Det er også noe Solskjær støtter.

- Vi ser forbedringer, men, ja, vi trenger en eller to, eller flere, veldig gode avgjørelser. Det kommer definitivt til å bli en viktig sommer, uttaler United-sjefen.

ÅPENBARING: Bruno Fernandes har virkelig imponert etter å ha ankommet Premier League. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Må være rett type

Koronapandemien har imidlertid gjort at dette blir en annerledes sommer i fotballverden. Jadon Sancho og Jack Grealish har vært koblet til Manchester United, men Ole Gunnar Solskjær har uttalt at det ikke kommer til å bli mange store overganger i sommer.

Nordmannen er klar på spillerne som United eventuelt henter inn, må ha den rette mentaliteten.

- Du være rette karakteren, i mine øyne. Jeg er veldig gammeldags når det gjelder verdiene mine, uttaler Solskjær.

- Jeg kommer ikke til å rase og skrike. Spillere som vil signere ... hvis personen ikke føles riktig, lukker du døren, sier den tidligere Molde-treneren.

Solskjær er klar på at spillere som ikke vil bidra til helheten og ikke tenker på lagets beste, ikke har noe i United å gjøre.

- Det er en konstant prosess. Det du gjør hver dag, avgjør om du kommer til å være en del av Manchester United eller ikke. Jeg håper og tror at jeg alltid vil være lojal til mine prinsipper og verdier når det gjelder det.

