Neville avslører drama mellom Rooney og Ferguson

Den tidligere høyrebacken trodde Wayne Rooney var ferdig i klubben da han terget på seg sir Alex Ferguson.

Rooney har en stor stjerne i Manchester etter å ha tilbrakt 13 år på Old Trafford.

Det hele kunne imidlertid tatt en helt annen vending i 2010 da den daværende 24-åringen plutselig uttalte at han ønsket seg bort fra klubben.

- Da Wayne gjorde det, trodde jeg det slutten for ham og at manageren ville lede ham ut av klubben i løpet av de neste månedene, sier tidligere høyreback Gary Neville til Sky Sports.

Hendelsen den nåværende Sky Sports-eksperten refererer til oppsto da Rooney uttalte at klubben ikke maktet å matche hans ambisjoner, og at møter med administrerende direktør David Gill heller ikke skal ha gitt ham de forsikringene han trengte.

Søknaden om en overgang, som i tillegg ble sluppet kun timer før United skulle spille kamp i Champions League, falt ikke i god jord hos sir Alex Ferguson.

Les også: Premier League utsatt på ubestemt tid

Les også: Liverpool-stjernen overrasker: - Har familie fra Norge

Måtte unnskylde seg for troppen

Skotten uttalte at han var skuffet over uttalelsen, og at den var respektløs overfor klubben.

Tidligere høyreback Gary Neville forteller han og Ryan Giggs tok ansvar på vegne av spillergruppen etter at Rooney hadde sluppet uttalelsen.

- Wayne Rooney-saken var interessant ettersom han hadde den episoden hvor han slapp uttalelsen kun to timer før vi skulle spille.

- Jeg husker Ryan (Giggs) og jeg var de rutinerte spillerne på den tiden, og vi snakket med ham dagen etter om å unnskylde seg for resten av spillergruppen, og han gjorde det for å være ærlig, sier Neville som likevel trodde han hadde tråkket over Fergusons grense.

- Han er en ærlig gutt, han var drevet og han hadde den staheten ved seg. Han var farlig nær grensen jeg hadde sett spillere komme til tidligere, og de overlevde naturligvis ikke.

Les også: Carragher reagerer på Kanes uttalelser: –⁠ Verst tenkelige tidspunkt

LAGKOMPISER: Neville forteller at han og Ryan Giggs ba Rooney unnskylde seg etter søknaden om en overgang bort fra klubben. Foto: Carl De Souza (AFP)

Signerte ny kontrakt: - Vi var henrykte

Saken tok imidlertid en helt annen vending da Rooney etter hvert heller valgte å forlenge kontrakten med klubben.

Engelskmannen var så populær i hele klubben at han raskt ble tilgitt.

- Vi var alle henrykte fra et sportslig synspunkt fordi han var så populær. Wayne var så populær i garderoben at det nesten ikke var til å tro. Det var ingen som ikke likte Wayne Rooney, og jeg tror han hadde bygget seg opp så mye kreditt at man tilgav ham.

Rooney ble værende på Old Trafford i ytterligere syv år etter episoden, og ble etter hvert klubbens mestscorende gjennom tidene med 253 mål på 559 kamper.

Han returnerte til barndomsklubben Everton i 2017 før han etter én sesong gikk til MLS-klubben D.C United.

34-åringen har nå returnert til England, og er spillende assistenttrener for Championship-laget Derby.