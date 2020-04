Neville avslører: Måtte ha egen sikkerhetsvakt for å hindre Rooney fra å havne i slagsmål

Men likevel hendte det at ting gikk galt.

Det var på «The Football Show» på Sky Sports at Gary Neville, som i 2005 ble gjort til kaptein for Manchester United, ble spurt om hvilken spiller han hadde størst problemer med å passe på.

Svaret kom kort og konsist: Wayne Rooney.

- Jeg var nødt til å mannsmarkere ham med en egen sikkerhetsvakt når vi dro en tur ut, forteller Neville med et flir i programmet.

Men likevel hendte det at Rooney rotet seg bort i trøbbel.

Neville forteller:

- Jeg husker en gang, og dette er en sann historie: Jeg elsker «Wazza», han var en strålende gutt, men da han var yngre var han litt ... hva er ordet ... la oss si at han var uforutsigbar, innleder han.

- En gang satte jeg bokstavelig talt en sikkerhetsvakt til å passe på ham, og kun dét, for han var alltid et mål hos mennesker vi møtte på gaten. Det var alltid noen fans som prøvde å hisse ham opp. En gang stanset han på toppen av en rulletrapp der en sikkerhetsvakt skulle overlevere ham til en ny vakt som sto på bunnen av rulletrappen. Men Rooney endte opp med å havne i slåsskamp på vei ned rulletrappen midt mellom de to vaktene, forteller Neville og ler.

Som han sa: Rooney var uforutsigbar.

- Det var omtrent 10 trappetrinn i den rulletrappen, og han var alene i omtrent fem trinn! Nei, han var en utfordring, men en herlig fyr, minnes Neville.

I et intervju med The Guardian fortalte Rooney nylig om den turbulente tiden som ung og uerfaren, og særlig om kranglene med Alex Ferguson og hvordan trenerlegenden har påvirket ham.

- Jeg husker at jeg som ung spiller alltid kranglet med ham i pausene. Hele tiden. Jeg husker at jeg tenkte: «Hvorfor kritiserer han alltid meg? Det er spillere som er langt verre enn det jeg har vært.» Men etter hvert som du blir eldre, skjønner du hvorfor han gjør det, sa Rooney.

Rooney har spilt for Everton, amerikanske DC United og nå Derby etter at han forlot United i 2017.

Han vil for alltid bli stående i Uniteds historiebøker som en stor spiller. Totalt ble det

Som en del av Manchester United vant Rooney Premier League fem ganger, Champions League én gang, FA-Cupen fire, Ligacupen tre, FA Community Shield fire og FIFA Club World Cup én gang.

Rooney spilte 559 kamper og skåret 253 mål for Manchester United i løpet av 13 sesonger i klubben, og er med det Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom tidene.