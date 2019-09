Neville håper på ny dramatisk Premier League-sesong

Den tidligere United-spilleren liker Frank Lampards Chelsea-lag, og ville likt å se serieleder Liverpool avgi poeng for en mer dramatisk sesong.

Det sier den nåværende Sky Sports-eksperten før Chelsea tar imot Jürgen Klopp og Liverpool på Stamford Bridge søndag.

Liverpool er fortsatt ubeseiret denne sesongen, og topper Premier League med 15 poeng. Det er allerede fem poeng ned til regjerende mester Manchester City, som både har spilt uavgjort og tapt så langt denne sesongen.

Forrige sesong ble av den svært dramatiske sorten, da City knep gullet foran Liverpool i en høydramatisk sesong der de to lagene fulgte hverandre til døra.

Nå er Merseyside-laget allerede et lite hestehode foran de lyseblå fra Manchester, men Neville håper på en kompetitiv sesong, spesielt etter at Liverpool og City dominerte stort forrige sesong

- Ville vært fint å se Liverpool avgi poeng

Frank Lampards Cheksea vil imidlertid kun være fire poeng bak Liverpool om det blir hjemmeseier i London søndag kveld.

- Det ville vært fint å se Liverpool avgi poeng. Ikke for personlige grunner, men for å gjøre det til en mer dramatisk sesong, sier Neville ifølge Daily Mail før han fortsetter.

- Jeg elsket kvaliteten på forrige sesong, men det er fint å se en dramatisk sesong der lag tar poeng fra hverandre. Det er det som gjorde Premier League kjent over hele verden, forteller den tidligere høyrebacken.

Lampard tok over Chelsea før denne sesongen etter at Maurizio Sarri kun fikk én sesong i London.

Den tidligere midtbanespilleren imponerte som Derby-manager forrige sesong, i likhet med kantspiller Mason Mount. 20-åringen ble med Lampard til Chelsea, og har fått vist seg fram i sin første sesong i Premier League.

Neville mener det nåværende Chelsea-laget er et lag det er lett å like, men det har ikke alltid vært tilfellet.

- Jeg sier ikke at jeg misliker Chelsea, men det har vært en klubb det er vanskelig å like på grunn av hva de har gjort, og det at spillerne alltid har virket litt «ekle». Jeg synes dette er den mest likenes Chelsea-oppstillingen vi har sett i Roman Abramovitchs' tid.

EKSPERT: Neville synes Frank Lampard har bygget et likenes Chelsea-lag med flere unggutter. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Mount usikker etter skrekktakling



Etter en grusom start på sesongen med 0-4 mot Manchester United og 1-1 mot Leicester, har Lampard begynt å få bedre sving på Chelsea-laget.

Laget imponerte stort med 5-2-seier borte mot Wolverhampton forrige serierunde, men tapte 0-1 i Champions League-oppgjøret mot Valencia i midtuken.

Et annet skudd for baugen er at Mount ble skadet i det aktuelle oppgjøret etter en grusom takling av tidligere Arsenal-spiller Francis Couqelin.

Bildene fra kampen fikk Chelsea-fansen til å vri seg av bekymring, men etter kampen ble det klart at 20-åringen ikke har pådratt seg noen alvorlige båndskader etter taklingen.

Fredag uttalte også Lampard at Mount kan være aktuell allerede til søndagens storkamp mot Liverpool.