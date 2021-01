Neville har lite tro på United-gull etter det han så mot Liverpool: - Det er et problem

Til tross for at United spilte 0-0 mot Liverpool, mener fortsatt Gary Neville at laget må forbedre seg på to områder dersom det skal bli ligagull.

Liverpool og Manchester United delte poengene i storoppgjøret på Anfield søndag, i det som ble en fartsfylt og sjanserik kamp.

Til tross for 0-0 og fremdeles en tre poengs ledelse til erkerivalen på tabellen for United, levner Sky Sports-ekspert Gary Neville sin tidligere klubb fortsatt få sjanser i kampen om ligagullet.

- Jeg synes at Manchester Uniteds sjanser for å vinne ligaen er små - Liverpool og Man City er fortsatt de to beste lagene i ligaen, sier Neville.

Mener Pogba må levere

Dersom gullet skal ende opp i den rød delen av Manchester mener den gamle høyrebacken det blant annet krever at en viss franskmann fortsetter å prestere.

- De få sjansene de har for å vinne ligaen vil komme an på om en som Paul Pogba leverer brilliante prestasjoner i to eller tre måneder til, noe han er kapabel til å gjøre.

- Han har selvtilliten, han har arrogansen - en god arroganse, på en måte der han tror på seg selv. Han tenker at han burde spille i de største kampene i verden, og vinne titler, og tenke positive tanker. Å tenke at du er den beste er en viktig greie når du ønsker å vinne.

For Uniteds del sikter Neville spesielt på siste del av toppoppgjøret, da Solskjærs mannskap, til tross for to store sjanser til Bruno Fernandes og Pogba, ikke klarte å avgjøre kampen til sin fordel.

- Bare i de siste 20 minuttene følte jeg at United hadde den lille mangelen av å tro på det. De er ikke langt unna, men det er det som vil stoppe dem fra å vinne tittelen.

- Et problem

Dersom United skal kjempe om tittelen, mener Sky Sports' ekspert at United må forbedre seg på to områder.

- Jeg ser kampen på søndag og tenker: «Hvordan går du fra det til å bli tittelvinnere?»

- På ett område tenker jeg at United må presse litt lenger opp i banen. Ser du på Liverpool, selv med Fabinho og Henderson i forsvar, står de langt oppe i banen, på midtstreken, sier Neville.

Og nevner den andre utfordringen:

- En annet ting er at høyresiden er et problem. Juan Mata har spilt der, Dan James har, Paul Pogba har, Marcus Rashford har, Van de Beek har spilt der, Greenwood har spilt der, og ingen har gjort posisjonen til sin.

Prøvde seg på Sancho

United var som kjent ute etter Dortmund-kanten Jadon Sancho i sommer, men uten å lykkes. Det mener Neville gjenspeiler noe av det laget sliter med.

- Vi vet at Ole Gunnar Solskjær ønsket at den høyreving-posisjon ble fylt i sommer, noe han ikke fikk, og det viser bare litt av problemet. Hvis det var en målscorer på høyrevingen i det laget i dag, med Rashford og Martial, tror jeg at det ville ha utgjort en forskjell.

- Så en midtstopper som får dem ti meter lenger opp i banen, og en høyreving, det er de to posisjonene jeg ville ha fokusert på.

Hvilket lag som til slutt vil trone øverst på tabellen er langt fra avgjort, men Neville tror nå at City, som ligger to poeng bak byrivalen med en kamp mindre spilt, er den største favoritten.

- Jeg har sagt Liverpool hele sesongen, men jeg ville byttet til Man City nå med tanke på måten de spiller. Liverpool kommer ikke til å få Van Dijk tilbake så fort, og da vil de heller ikke få tilbake Fabinho på midtbanen.

