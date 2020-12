Neville hyller United-stjernen, men tar samtidig et oppgjør med flere spillere: - Skulle trodd at de klarte bedre

Gary Neville er forundret over måten United spiller med og uten midtbanestjernen Bruno Fernandes på banen.

For da United var heldige som ikke lå under med mer enn ett mål til pause i Premier League-oppgjøret mot David Moyes' West Ham på lørdag, viste de i stedet helt andre takter i den andre omgangen, etter at Fernandes sammen med Marcus Rashford ble byttet inn til de siste 45.

Og i sentrum av United angrepsspill var portugiseren, som tok ny Premier League-rekord denne sesongen da han skapte hele åtte sjanser fra åpent spill mens han var på banen.

Den tidligere rekorden sto Chelseas Reece James, City-duoen Kevin de Bruyne og Riyadh Mahrez, samt Fernandes selv for, med seks sjanser skapt fra åpent spill i løpet av en hel kamp.

Les også: Nettavisen viser Vålerenga i Champions League

Neville: - De var helt borte

I Gary Nevilles egen podkast gjennom Sky Sports, forteller han først og fremst om et lag som virkelig ikke presterte i de første 45.

- Det var en forferdelig forestilling i førsteomgang. Jeg sa sjokkerende, avskyelig, hvert negativt ladde adjektiv man kan bruke. Det var grusomt, de var helt borte, sier Neville om gamleklubben, gjengitt av ManchesterEveningNews.

- De var aldri først på ballen, og hadde lite ballbesittelse. Så skremmende. West Ham var langt bedre, men man visste at de kom til å få problemer dersom de ikke scoret det andre, sier han.

Den tidligere United-kapteinen uttrykker videre bekymringer rundt hvordan det skal gå med laget om de fortsetter å ha lignende forestillinger i fremtiden.

- Det Manchester United har er fire eller fem matchvinnere, «game-changers», som kan slå til. Det jeg bekymrer meg for er hvordan det skal være på lengre sikt, fordi man trenger forestillinger der det ser ut til at man bygger en identitet. Jeg klarer ikke helt å se det enda.

- Enorm innvirkning

Til tross for at Bruno og Rashford var henvist til benken fra start, stilte United med flere profiler fra start.

- De kan ikke spille uten Bruno. Jeg skjønner ikke hva det er. Han er en veldig god spiller men man skulle ha trodd at Van de Beek, Pogba og McTominay på midtbanen med Greenwood, Cavani og Martial foran skulle klart å gjøre det bedre enn det.

Neville trekker så likheter mellom Bruno og en annen Premier League-stjerne, nemlig Harry Kane som har en høy status i Tottenham.

- I det øyeblikket Bruno kommer inn - og samtidig Marcus Rashford som muligens hadde større påvirkning på resultatet - men Brunos innvirkning i laget er enorm. Man kan ikke sammenligne Bruno med Harry Kane, men du vet at Kane har en innflytelse på laget hans som er større enn bare prestasjonene hans.

Les også: Klopp måtte kjempe mot tårene: - Hadde gåsehud

- Bruno er akkurat det samme med dette Manchester United-laget, og han har bare vært der i en kort periode. Så fort han kom inn så de mer arrogante ut, de samarbeidet bedre og var mer samspilte. Jeg vet ikke hva det er når han ikke spiller, sier Neville.

- Pogba ferdig i United

Mandag ettermiddag videreformidlet den velinformerte journalisten Fabrizio Romano via Twitter sitater fra Paul Pogbas agent Mino Raiola om at franskmannen skal være på vei bort, og som skal ha sagt følgende til den italienske sportavisen Tuttosport:

- Jeg kan si at det er over for Pogba i Manchester United, skrev Romano at den omstridte superagenten hadde uttalt til avisen.

The Athletic melder at det har skapt sinne og frustrasjon i United-leiren, med tanke på timingen og perioden klubber nå er inne i.

Tirsdag kveld tar nemlig Solskjær og Co. turen til Leipzig for en uhyrlig viktig gruppespillskamp i Champions League. Med seier eller uavgjort der venter åttendedelsfinale for Solskjærs mannskap.

I tillegg får rødtrøyene besøk av byrival Manchester City førstkommende lørdag, til dyst i Premier League.

Kampen mellom RB Leipzig og Manchester United har avspark klokken 21.00 og kan følges minutt for minutt i Nettavisens livesystem.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig