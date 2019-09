Neville innrømmer at han fortsatt er sjokkert over det som skjedde med Sanchez: - Ingen kunne forutse det

Sky Sports-eksperten må gni seg i øynene over hvor dårlig chileneren var etter overgangen fra Arsenal.

Tidligere Manchester United-kaptein og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville er i vinden om dagen. Neville har den siste tiden meldt i øst og vest om sin gamle arbeidsgiver og det har selvsagt resultert i en rekke oppslag i media.

Først skapte det overskrifter da Neville fikk spørsmål om han ville ha jobben til kompisen Ole Gunnar Solskjær som nå er manager i Manchester United.

Deretter meldte Neville at dagens United-tropp mangler en skikkelig sentrallinje, eller en «ryggrad» som han omtalte det som. Nå letter Neville på sløret om situasjonen rundt Alexis Sanchez og han legger ikke skjul på at han er sjokkert.

EKSPERT: Gary Neville jobber med blant andre Kelly Cates i Sky Sports. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Sanchez ble hentet fra Arsenal i vintervinduet i 2018, men til tross for en massiv ukelønn ble ikke chileneren noen suksess på Old Trafford. Han fant kun nettet fem ganger for klubben og i sommer ble Sanchez sendt på lån til Inter i Italia.

- Ingen kunne forutsett det



I United ble 30-åringen den best betalte spilleren i Premier League, noensinne.

- Ingen kunne forutse den katastrofen som var i ferd med å inntreffe. Jeg forstår ikke hva som skjedde. Det var en helt annen Sanchez enn den vi så i Arsenal, sier han.

Det er til arbeidsgiver Sky Sports at Neville uttaler seg om chileneren.

Sitatene er gjengitt av avisen Daily Mail.

- Han var ikke for gammel da United hentet ham. Han hadde bevist at han var god nok, fortsetter den tidligere høyrebacken om angrepsspilleren.

- Og, ja, vi visste at United bare ville ha glede av ham et par år, og ja, lønnen hans var enorm, men poenget mitt er at ingen kunne forutsett hvor dårlig han kom til å være.

Debuterte for Inter



Enn så lenge er Sanchez på lån i Inter, men mye tyder på at det ikke er noen vei tilbake til Old Trafford for 30-åringen. Sanchez kom inn fra benken og fikk sin debut for Inter mot Udinese denne helgen, i en kamp som endte med 1-0 til Inter.

Sanchez ble sett på som én av verdens beste spillere da han kom til United i 2018. Han hadde flere gode sesonger bak seg i Arsenal og scoret totalt 80 mål der.

Før han kom til engelsk fotball hadde 30-åringen hatt suksess i Barcelona. Han har også en fortid hos helgens motstander, der han spilte tidlig i karrieren.