Neville mener Solskjær trenger fem eller seks nye spillere

Sky Sports-eksperten tror ikke det er noen god løsning å sparke Ole Gunnar Solskjær.

At ting ikke går på skinner for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er ingen hemmelighet. Derfor diskuteres det også hyppig hva som behøves for å få storklubben tilbake på vinnersporet.

I sin egen podcast kommer tidligere Manchester United-spiller og nå Sky Sports-ekspert Gary Neville med sin dom:

Klubben trenger mange nye spiller.

- De trenger et par midtbanespillere, de trenger en spiss som kan bære ansvaret, de trenger en kant og de behøver å hente en venstreback, sier Neville.

- Du kan ikke lure fotballsupporterne. Det trengs fem eller seks spillere. Det må være riktig type spillere og de kan ta 18 måneder ettersom de kanskje ikke får tak i de spillerne de ønsker, fortsetter han.

KREVER ENDRING: Gary Neville tror Manchester United trenger fem eller seks nye spillere. Foto: Carl Recine (Reuters)

Kjøpt feil spillere

Den tidligere høyrebacken påpeker at det er mange talentfulle spillere i troppen allerede, men at de trenger tid for å opparbeide seg rutine, lederegenskaper og den kvaliteten som behøves.

Han kritiserer likevel også mange av kjøpene som er blitt gjort de siste årene.

- 900 millioner pund har blitt brukt de siste syv-åtte årene og det er egentlig ingen ting igjen av det, poengterer Neville.

Holde seg til planen

Samtidig freder eks-spilleren Solskjær mitt oppe i det hele. Han tror ikke det vil være en løsning å gi nordmannen sparken, slik mange andre har spekulert den siste tiden.

- Manchester United må holde seg til planen. Det vil være frustrasjon. Ta et dyp pust og ta imot kritikken, dette vil ta tid og det er ingen rask løsning, forklarer han.

Manchester United ligger på åttendeplass i Premier League, med åtte poeng på seks kamper.