Ole Gunnar Solskjærs Manchester United står med kun én seier på sine fem siste Premier League-kamper, og både forsvaret og David de Gea har fått kritikk for flere av baklengsmålene den siste tiden. I TV-programmet Sky Sports Monday Night Football diskuterte Gary Neville og Jamier Carragher nettopp rundt Uniteds problemer bakover i banen, der førstnevnte, ikke overraskende, hadde mest på hjertet. Les også: Fleipet med Lingard etter forsøk på «straffetyveri» Neville mener at Victor Lindelöf egentlig får ufortjent mye tyn. Svensken har over lengre tid nå utgjort fast stopperduo sammen med Harry Maguire, uten at de aller fleste United-supportere har latt seg begeistre helt. - Problemet er at han er ved siden av Maguire Nå kommer Neville med en klar beskjed. - Jeg vil gjøre noe klart angående Lindelöf. Lindelöfs problem er Maguire, Maguires problem er Lindelöf, sier han. Og fortsetter: - Jeg synes han (Lindelöf) er en veldig god spiller. Han forstår spillet, han leser spillet. Jeg synes han er en god forsvarsspiller. Dersom han spilte ved siden av Ferdinand eller Van Dijk så ville de utgjort en veldig bra duo. Problemet er at han er ved siden av Harry Maguire, forteller Sky Sports-eksperten. - Må finne en ny partner for Maguire Som stopperduo er det spesielt én ting Neville savner fra de to. - Jeg synes ikke Lindelöf gjør en veldig bra jobb ved siden av Maguire fordi de begge dropper ned litt, og United trenger noen som får dem opp i banen. De må komme seg opp, være mer aggressive, sier den tidligere høyrebacken. Les også: Tirsdagens Premier League-rykter Han er sikker på at Solskjær ikke vil fjerne sin kaptein fra laget, og at Lindelöf derfor må vike plass dersom de skulle finne på å hente en ny midtstopper. - Greia er den at de ikke kommer til å ta ut Maguire. Han er «the rock» og de betalte 80 millioner pund for ham. Han kommer til å spille hvert minutt. Han er den de kommer til å bygge forsvaret rundt. - Så det de må gjøre er å finne en partner til ham. Det må være en med fysikken og profilen til Bailly. En som er rask, god i lufta, sterk og kan sikre Maguire én mot én, men som også vil få dem opp på banen slik at de kan spille litt høyere, sier Neville.

