Neville mener United mangler ryggrad. Her er ekspertens klare råd

Gary Neville mener Manchester United må la seg inspirere av rival Liverpool.

Etter fem serierunder er det klart at Solskjærs Manchester United fortsatt har en del å gå på før de er tilbake på det nivået som ventes av dem.

Neville, tidligere United-spiller og nå fotballekspert for Sky Sports, mener hovedproblemet er at Solskjær leder et lag uten ryggrad.

Eksperten skryter av de unge spillerne i laget, men setter spørsmålstegn ved de mer erfarne spillerne.

- Ryggraden i laget skal være David de Gea, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Nemnja Matic, Ashley Young og Juan Mata, sier Neville ifølge Daily Mail.

- Manchester United må på en eller annen måte finne en ryggrad i laget. Alle vinnerlagene har en sterk ryggrad i laget, forklarer engelskmannen.

EKSPERT: Gary Neville jobber med blant andre Kelly Cates i Sky Sports. Foto: Adam Davy (Pa Photos)





- Se på Liverpool



Nå ber han United-ledelsen om å se hva det er Liverpool har gjort for å oppnå suksess de seneste årene.

- Liverpools ryggrad er Virgil Van Dijk, Roberto Firmino, Allison og Fabinho, sier Neville.

Han mener Merseyside-klubben har gjort en glimrende jobb når det kommer til rekruttering av spillere og håper nå at United skal være i stand til å gjøre det samme.

Eksperten tror nemlig at Solskjærs lag ikke nødvendigvis er langt unna toppen dersom de treffer med noen nøkkelsigneringer slik Liverpool har gjort.

UNITED-SPILLER: Gary Neville virker tilsynelatende skeptisk til kvaliteten på noen av de eldre spillerne hos United som Ashley Young. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Trenger 3-4 overgangsvinduer

Neville virker imidlertid å være forberedt på at det kan ta tid å finne de rette spillerne.

Han er likevel glad for at United-ledelsen tilsynelatende har endret strategi på overgangsmarkedet.

- De brukte og sløste bort hundrevis av millioner på spillere som Falcao, Di Maria, Schweinsteiger og Sanchez. Det må de stoppe med, sier Neville.

- Jeg har vært så kritisk til rekrutteringen de siste årene, men det ser ut som de har gått tilbake til å signere yngre spillere. Gjennomsnittsalderen i Manchester United har gått ned til 24 år. Det er åtte akademispillere i troppen. Det er et steg tilbake, men det er for å kunne ta to steg frem, forklarer Neville.

Skal man tro de siste fotballryktene kan det også virke som om Solskjær og United vil fortsette å ha fokus på unge, britiske spillere på overgangsmarkedet i tiden fremover.