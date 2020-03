Neville nektet å klippe gresset på Mestalla: Da kom Ronaldo bort med klar beskjed

Gary Neville tok alle midler i bruk da han som Valencia-manager møtte Cristiano Ronaldo og Real Madrid.

Det forteller Sky Sports-eksperten i podkasten «Off Script podcast», gjenfortalt av Daily Mail.

Nevilles opphold som Valencia-manager ble av den mislykkede sorten, og engelskmannen fikk sparken kun fire måneder etter at han tok over den spanske klubben.

Den tidligere United-backen maktet imidlertid å holde Real Madrid til 2-2 i hjemmemøtet i 2016, og i forkant av kampen tok han alle midler i bruk for å stoppe sin tidligere lagkamerat Cristiano Ronaldo.

- Det jeg husker fra den kampen var taktikken vår ved å la gresset gro, og vi vannet ikke banen slik at ballen ikke ville gå så fort, i håp om å dra ned tempoet for spillere som Cristiano Ronaldo og Gareth Bale, forteller Neville som omtaler gresset på Mestalla den kvelden som «en åker».

Det var en taktikk Ronaldo gjennomskuet allerede før kampstart.

- Cristiano kom til meg før kampen og sa «det er en skandale, klipp gresset», forteller Neville og legger til at han ikke akkurat innvilget portugiserens ønske.

- Jeg sa «det kommer ikke på tale». Det var ingen sjanse for at han skulle få drible den kvelden.

LAGKAMERATER: Neville og Ronaldo var lagkamerater i Manchester United. Her sammen med Ryan Giggs. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Fikk raskt sparken

Ronaldo maktet ikke å tegne seg på scoringslisten i den aktuelle kampen, til tross for at Bale scoret like før slutt.

I det som ble Rafa Benitez' siste kamp som Real Madrid-manager, ga Karim Benzema hovedstadslaget ledelsen etter 16 minutter, før Neville kunne juble da Dani Parejo utlignet fra straffemerket like før pause.

Real Madrids Mateo Kovacic ble utvist på den tørre gressmatten etter pause, men Bale sendte Real Madrid i føringen like etter. Minuttet etter utlignet imidlertid Paco Alcacer til 2-2, noe som også ble sluttresultatet for Neville.

Etter en svært lang karriere som høyreback for Manchester United, ble Neville assistentmanager for det engelske landslaget i 2012.

I 2015, mens han ennå var landslagsassistent, tok han over hovedtreneransvaret i spanske Valencia, noe som vakte oppsikt i Spania all den tid engelskmannen ikke snakket spansk.

Oppholdet i Valencia varte imidlertid i kun noen måneder, og da Neville fikk sparken lå klubben i nedrykksdumpa etter kun tre seire på 16 ligakamper.

Ekspert for Sky Sports

Etter at Neville også ga seg i landslagsjobben i 2016, ble han etter hvert ekspert for Sky Sports.

Han har sammen med Jamie Carragher fått en sentral rolle i kanalen, og har også vært klar på hva han mener bør skje med Premier League når sesongen går i gang etter koronaviruset.

Premier League var i utgangspunktet stoppet fram til 4. april som en følge av koronakrisen som har rammet store deler av verden, men nå bekreftes det at ligaen tidligst starter igjen 30. april.

Trolig vil utsettelsen vare enda lenger.

Uansett vil det bli utfordringer når det gjelder hvordan man skal få fullført de ni siste rundene i Premier League. Noen lag har sågar ti kamper igjen.

Men en som ikke er stresset, er Neville.

- Det siste jeg er bekymret over er hvordan man skal få spilt kampene. Hvis fotballspillere må spille hver dag i ni dager i stress, da gjør de det, sier han til Daily Mail.

Neville er seriøs når han foreslår at man kan komprimere mange av kampene og spille en haug med oppgjør på svært kort tid.

Det hadde gitt en boost for hele England, tror han.

- Det hadde blitt en fotballfestival i to uker der alt ble avgjort. Det hadde vært spektakulært og kunne gitt litt glede tilbake til nasjonen, er Nevilles forslag overfor Daily Mail.