Neville om Klopps menn: - De ser nesten ut som zombier

Gary Neville etterlyser en endring i den taktiske tilnærmingen til Jürgen Klopp og Liverpool.

Lørdag kveld gikk Liverpool på sitt fjerde strake ligatap da Everton ble for sterke i Merseyside-derbyet.

Nederlaget betydde også at den regjerende ligamesteren for første gang siden 1923 har gått av Anfield med tap i fire kamper på rad.

Det er åpenbart at Jürgen Klopps menn har slitt med skader, og spesielt i det bakre ledd med stoppere ut på løpende bånd. Virgil van Dijk, Goe Gomez, Joel Matip, Fabinho og nå sist Jordan Henderson, har alle måttet gå av gressmatten med diverse problemer.

- Trenger en ny idé



Tidligere United-spiller og nåværende ekspert i Sky Sports, Gary Neville, mener imidlertid at Liverpool ikke bare kan legge skylden på skader for lagets svake rekke med resultater.

- Det begynner å bli litt bekymringsfullt. Selv om vi vet at de har hatt skader, vi vet at de ikke har fans på stadion, vi vet dette med Covid og at det er mange kamper, men det er det samme for alle. Det handler om mangel på endringer, en annerledes idé. De ser bare slått ut, nesten som zombier på banen, og går rundt og bare tenker det samme, sier Neville i «The Gary Neville Podcast».

Han spør seg nå om Klopp må vurdere å gjøre noen taktiske endringer for å få skuta på rett kjøl igjen.

- Det er ikke min jobb å si hva Liverpool eller Klopp skal gjøre, men å spille med en som hjelper midtstopperne mer eller kanskje gå over til tre stoppere. Vi har sett andre lag gå over til det systemet.

- For meg ser det ut til at de trenger en ny idé for å gi dem et spark bak. Hvis ikke kan det bli en veldig depressiv sesong for dem der de ikke kvalifiserer seg til Champions League, selv om jeg fortsatt tror de vil gjøre det, fortsetter han.

Sammenligner med Citys fjorårssesong

Neville er likevel tydelig på at Liverpool vil komme styrket ut etter sommeren, og at den inneværende sesongen heller ligner litt på Pep Guardiolas fjorårssesong med Manchester City, da de lyseblå havnet 18 poeng bak Klopp og Co.

- De vil få en sjanse til å komme seg igjen til sommeren, ettersom det fjerde året alltid er utfordrende. Man City trengte ett år av da Liverpool vant ligaen komfortabelt, og kanskje det er sånn det er nå for Liverpool.

- Med fansen på vei tilbake, Virgil van Dijk og Joe Gomez tilbake, så vil de bli mer selvsikre over sommeren, men for øyeblikket er de ganske desperate, sier Neville.

Til tross for en svakere form i Premier League, har Liverpool fortsatt gode muligheter til å nå langt i Champions League. I første åttedelsfinalekamp mot RB Leipzig ble det 2-0-seier, og de er derfor i god rute til å nå en kvartfinale.

Returoppgjøret mot Alexander Sørloths Leipzig spilles 10. mars.

