Neville om Uniteds tittelkamp: - Wow! Jeg hadde aldri forestilt meg dette

Søndag spilles en av de viktigste ligakampene i Ole Gunnar Solskjærs karriere som Manchester United-manager. Gary Neville mener United-fansen bør nyte denne perioden.

- Jeg tror ikke noen som helst sier at Manchester United kommer til å vinne ligaen, men bare det at de er med i tittekampen ... Wow! Jeg hadde aldri forestilt meg dette.

Ordene tilhører Sky Sports-ekspert og tidligere United-spiller Gary Neville.

Ber fansen ta av

Den gamle høyrebacken er full av begeistring for det Solskjær har fått til med United denne sesongen, og søndag møter ligalederne Liverpool i det som blir en ren toppkamp i Premier League.

Vinner United den, har de et seks poengs forsprang ned til den regjerende mesteren.

Neville mener rødtrøyenes supportere må nyte denne perioden.

- Manchester United-fansen må ikke la være å ta av litt. Hvorfor skulle de ikke ta av? Det har vært noen veldig tunge år, og det har vært tider hvor United har vært milevis unna å være i toppen av ligaen. Nå er man på topp, tre poeng foran et veldig godt Liverpool-lag, og vi er i januar. Det var ikke forventet, sier Neville.

- Spillerne føler det

Selv om det bare er spilt 17 av 38 serierunder mener Sky Sport-eksperten at det faktisk er mulig for United å kapre ligagullet denne sesongen.

Det vil være sensasjonelt, siden det ikke er lenge siden ekspertene krevde Solskjærs hode på et fat etter en rekke svake prestasjoner.

- Jeg tror spillerne føler selv at dette kan bli en veldig spesiell sesong. Det er merkelige tider, ting forandrer seg hver uke og man aner ikke hva som skjer. Det er et element av uforutsigbarhet som United bør prøve å utnytte, sier Neville.

Og legger til:

- Hvorfor skulle ikke Manchester United-fans ha troen? Hvorfor skulle ikke laget ha troen? Se på de tre spillerne de har i angrep, på midtbanefireren, se på Bruno Fernandes. De har noen fantastiske spillere, mener han.

- Ingen husker januar-tabellen

Solskjær selv prøver å helle kaldt vann i årene på alle United-supporterne som begynner å drømme om gull.

Men nordmannen innser at de er på et bedre sted enn på samme tid for et år siden.

– Vi er i en bedre situasjon enn på samme tid i fjor. Vi har vunnet flere kamper, scoret flere mål og spilt bedre fotball. Men ingen husker januar-tabellen, sa Solskjær på en pressekonferanse nylig.

Solskjær vil kun fokusere på å utvikle og forbedre laget.

– Siden sir Alex (Ferguson) ga seg, har vi hatt alle plasseringer mellom 2 og 7. Det er viktig for oss å etablere oss i topp fire. Det har vi bare gjort tre ganger siden sir Alex dro. Om vi kan gjør det, og forbedre 3.-plassen vår fra forrige sesong, er det bra, sa han.

Neville står fast på at det er mulig for United å stikke av med troféet.

- De andre lagene er ikke i strålende form. Manchester City virker å være rolige og avbalanserte, det er ikke så mange som snakker om dem, men de er i ferd med å finne formen. Og da er de farlige. Men de neste dagene handler det om å ha det gøy (for United-folk), og det blir ikke noen komfortable dager for Liverpool, sier han.

- Blir en nydelig kamp

Sentral i den kommende kampen mot Liverpool blir trolig Paul Pogba. Den omdiskuterte franskmannen spilte en meget god kamp mot Burnley og kronet det med mål i 1-0-seieren.

- Vi må beholde roen. Det er en storkamp, så vi må forberede oss ordentlig, sa Pogba ifølge NTB etter 1-0-seieren over Burnley tirsdag kveld.

Søndag reiser Ole Gunnar Solskjær og co. til Liverpool for å møte serietoeren. United har 36 poeng og er tre poeng foran Liverpool.

– Det blir en nydelig kamp for alle, sa Pogba videre.

Beste hjemmelag mot beste bortelag

Det er første gang på sju år at Manchester-laget leder ligaen i januar måned.

I 2013, da med sir Alex Ferguson bak roret, ledet de i januar. Da ble det også seriegull, og seieren i 2012/13-sesongen er den hittil siste for klubben.

Med en eventuell United-seier søndag, har de fått en luke på seks poeng ned til Jürgen Klopp og co., etter 18 spilte serierunder.

Liverpool er ligaens beste hjemmelag etter å ha tatt 22 av 24 poeng på Anfield, mens United har tatt 22 av 24 poeng på bortebane og er med det det beste bortelaget.

Søndagens kamp mellom United og Liverpool har avspark 17.30 på Anfield. Om du ikke får sett den på TV, kan den som vanlig følges i Nettavisens livesenter.

