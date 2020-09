Neville slakter Uniteds overgangsmarked: - Hvorfor klarer de ikke dette?

Gary Neville har gått til Twitter for å få ut sin frustrasjon over Manchester Uniteds skuffende overgangsmarked.

Gary Neville har flere ganger uttrykt sin misnøye over Manchester Uniteds manglende handlekraft denne sommeren, og når overgangsvinduet nå nærmer seg slutten går United-legenden nok en gang til angrep på sin tidligere klubb.

Han mener blant annet at det er «skrekkelig» at United ikke har klart å få inn flere spillere når de andre toppklubbene i Premier League har klart det.

- Det er skrekkelig at i dette markedet, som sannsynligvis er det enkleste i Premier League-historien til få til overganger, at United ikke har gjort mer enda, skriver Neville på Twitter. Han ramser også opp hvilke posisjoner han mener Manchester United må forsterke.

- De må gi Ole en midtstopper, venstreback og angrepspiller før deadline. De andre klarer å få gjort ting, hvorfor klarer ikke United det? spør den tidligere høyrebacken.

Bare hentet én spiller

I sommerens overgangsvindu har Manchester United bare hentet én spiller, Donny van de Beek fra Ajax.

Sammenlignet med andre toppklubber i Premier League er det ganske lite. Chelsea har vært mest aktiv av de største engelske lagene, og har hentet hele syv spillere. Også Liverpool, Manchester City og Tottenham har fått inn flere forsterkninger, med henholdsvis tre, fire og fem nye spillere.

Men det har ikke stått på ryktene om nyervervelser til Old Trafford. Jadon Sancho har tydelig vært et overgangsmål for United, men ifølge rapporter fra flere medier skal ikke United være villige til å betale det Borussia Dortmund ønsker for spilleren.

ENESTE FORSTERKNING: Donny van de Beek er Manchester Uniteds eneste forsterkning denne sommeren. Foto: Martin Rickett (Reuters)

Den siste tiden har spesielt Porto sin venstreback Alex Telles vært ryktet til Manchester, i lag med Ousmane Dembele de siste dagene. Men enn så lenge har ikke noe blitt bekreftet.

Misfornøyd Neville

Gary Neville har flere ganger denne sommeren gått til angrep på sin tidligere klubb med tanke på lite aktivitet på overgangsmarkedet.

- Som United-fan er det frustrerende at klubben ikke har handlet tidligere. Det har imidlertid vært tider der klubben panikkhandlet på overgangsvinduets ti siste dager. De har overbetalt og håndtert det feil, sa Neville til Sky Sports i starten av september.

Også forrige uke lettet Neville på sin frustrasjon over Uniteds overgangsmarked. Da var han tydelig på at United har fokusert på feil type spillere, og mener at det viktigste er at klubben får inn en ny midtstopper.

- Vi kan snakke om Jadon Sancho så mye vi vil, men helt til Manchester United får på plass en ny midtstopper som kan løpe og forsvare seg i en-mot-en så kommer de aldri til å vinne ligaen. De kommer aldri til å vinne Premier League med det stopperparet der, sa Neville til Sky Sports da.

Under en pressekonferanse for over to uker siden ble Ole Gunnar Solskjær konfrontert av pressen om fansen sin frustrasjon over at det ikke har kommet flere nye spillere inn dørene på Old Trafford.

Da ba han fansen smøre seg med tålmodighet.

- Vi ønsker å utvikle oss og gå inn i sesongen med selvtillit. Vi ønsker alltid å gi gruppen en boost, så vi jobber med saken, svarte Solskjær.

Men det har fortsatt ikke kommet noen flere signeringer.

Vaklende sesongstart

Manchester United har fått en trøblete åpning på Premier League-sesongen. Første kamp tapte de 3-1 for Crystal Palace, og Solskjær måtte tåle mye kritikk.

I helgens kamp mot Brighton ble det seier for United, da Bruno Fernandes avgjorde kampen ti minutter på overtid, etter at United fikk tildelt straffespark etter dommeren hadde blåst av kampen.

Men United slet mot Brighton hele kampen, og var ganske heldige som ikke slapp inn flere mål med tanke på at Brighton traff stolpene hele fem ganger i løpet av kampen.

I neste Premier League-kamp møter Solskjær og Manchester United Tottenham hjemme på Old Trafford på søndag klokken 17.30.