Neville tror Manchester United kan utfordre Liverpool om seriegullet

Gary Neville tror Ole Gunnar Solskjærs lag allerede neste sesong kan gi rivalen trøbbel.

Manchester United har måttet funnet seg i å være langt bak erkerival Liverpool de siste årene, men det tror tidligere United-back Neville kan snu allerede i løpet av neste sesong.

Det til tross for at Liverpool for øyeblikket ligger 37 poeng foran Manchester United i Premier League som nå har stoppet opp på grunn av koronaviruset.

Avstanden er med andre ord per dags dato stor mellom de to klubbene, men Neville forteller i et intervju med Sky Sports at han føler seg mer og mer trygg på at United kan utfordre Liverpool om ligatittelen neste sesong.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

- Trenger 3-4 klassespillere

Det ventes at en rekke klubber i Europa vil slite økonomisk på grunn av koronakrisen. Uniteds klubbdirektør Ed Woodward har advart at krisen også kan påvirke Manchester Uniteds kjøpekraft, samtidig uttalte manager Ole Gunnar Solskjær senest fredag at det er klubber der ute som sliter mer økonomisk enn det United gjør.

– Verden i dag er annerledes enn den var for to måneder siden. Vi må tilpasse oss, og det er klubber som sliter mer enn oss økonomisk. Det er en ny verden, og jeg tror overgangsmarkedet i sommer blir helt annerledes enn hva alle har sett for seg, sier Solskjær.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)



EKSPERT: Gary Neville jobber i dag som ekspert for Sky Sports. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Tidligere har Solskjær også uttalt at United kan utnytte situasjonen på overgangsmarkedet. Det tror også Neville at klubben vil være i stand til og dermed også styrker sjansene for å utfordre Liverpool neste sesong.

- De trenger å hente tre eller fire kvalitetsspillere, sier Neville.

Den tidligere United-backen legger til at han også likte det han så av Solskjærs lag i perioden før ligaen stoppet opp. Det gjør ham styrket i troen på at vi vil se et annet United-lag neste sesong.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool



Ikke vunnet siden 2012/13-sesongen

Manchester United må tilbake til 2012/13-sesongen for å finne siste gang de vant Premier League. Den gangen var det sir Alex Ferguson som ledet laget.

Klubben har imidlertid ikke klart å vise seg frem på samme måte etter at Ferguson ga seg. Hverken David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho eller Ole Gunnar Solskjær har lykkes med å gå helt til topps i ligaen.

Solskjær har imidlertid fortsatt sjansen og Neville tror nordmannen kan lykkes.

Denne sesongen er imidlertid United sjanseløse og alt tyder på at ligatrofeet vil ende opp i Liverpool, men foreløpig er det usikkert når eller om sesongen i det hele tatt blir fullført.