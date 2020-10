Newcastle berget 1-1 mot et tannløst Wolverhampton

Ulvene fra Wolverhampton flekker ikke tenner om dagen, og måtte se seieren glippe på hjemmebane etter en frisparkperle fra Newcastles Jacob Murphy søndag.

I en sesongåpning som har budt på masse mål hadde Nuno Espirito Santos menn kun scoret fem ganger på de første fem kampene. I sin sjette kamp, hjemme mot Newcastle, klarte ulvene akkurat å bedre statistikken med ett mål, men fikk ikke med seg alle poengene.

Wolverhamptons toppscorer Raúl Jiménez hadde latt være å ta på seg scoringsskoene gjennom hele 1. omgang, og blåste sjanse på sjanse opp på tribunen. Men mot slutten av 2. omgang stilte mexicaneren inn siktet og smelte inn 1-0 fra utenfor 16-meteren.

Jakob Murphy ødela festen for hjemmelaget med et nydelig frispark like før slutt. 25-åringen curlet ballen rundt den gule muren og snek inn scoringen mellom hanskene til Rui Patrício.

Newcastle ligger dermed på 14.-plass i Premier League, mens Wolverhampton er på 7.-plass, bak Leeds, Southampton og Crystal Palace på målforskjell.

Sjansefattig

Det skortet ikke på intensiteten i oppgjøret, men sjansene uteble. Verken Wolverhampton eller Newcastle klarte å bryte ned hverandres forsvar før sent i oppgjøret. Driblefanten Allan Saint-Maximim var et konstant uromoment, og like før pause fikk han testet refleksene til Wolves-keeper Patricio. Ballen endret retning like foran den portugisiske sisteskansen, men han fikk stokket på føttene raskt og avverget muligheten.

Fem minutter ut i 2. omgang stjal Leander Dendoncker ballen fra Callum Wilson midt på banen og satte i gang en god Wolverhampton-mulighet. Podence dro seg innover langs venstresiden til Newcastle og la ballen lavt inn til Pedro Neto, som smelte ballen like over mål og opp på den tomme tribunen.

Temposkifte

Slik de pleier, løftet Wolverhampton seg da fartskongen Adama Traoré entret banen halvveis ut i 2. omgang. Men den svarte og hvite blokka sto imot bølgene fra hjemmelaget.

Det var ikke før Raúl Jiménez feide til fra 18 meter at hjemmelaget kunne slippe jubelen løs. Den Mexicanske spissen dundret ballen forbi Karl Darlow da det gjensto ti minutter av ordinær tid.

Men Newcastle satte en demper for jubelropene kort tid etter. Skadeutsatte Jacob Murphy hadde fått tillit fra start, og vartet opp med et kunststykke av et frispark. 25-åringen curlet ballen i mål og stjal to poeng fra Wolverhampton.

Hvis ulvene skal kunne hevde seg blant de beste i Premier League, trenger de snart å finne scoringsformen igjen.

