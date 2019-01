Newcastle styrker stallen med rekordkjøp

Newcastle satte ny klubbrekord da spissen Miguel Almiron ble kjøpt fra Atlanta United rett før overgangsvinduet stenger. Han koster 20 millioner pund.

Med det slo den nedrykkstruede klubben rekorden på 16 millioner pund som ble satt da Michael Owen ble hentet fra Real Madrid i 2005.

Almiron har 13 landskamper for Paraguay og scoret 13 mål da Atlanta United forrige sesong ble MLB-mester for første gang. Tidligere i karrieren er han også blitt argentinsk seriemester med Lanus. 24-åringen har fått kontrakt på fem og et halvt år.

– Jeg er veldig glad for overgangen, og gleder meg til å møte mine nye lagkamerater. Newcastle spiller i en veldig sterk liga. Det er en klubb med stor historie, og manager Rafa Benitez er en viktig årsak til at jeg valgte å komme hit, sa han ifølge BBC.

– Jeg skal prøve å leve opp til tilliten klubben har vist meg.

Newcastle har også sikret seg venstreback Antonio Barreca på en leieavtale fra Monaco for resten av sesongen. I avtalen er det en opsjon på kjøp av den italienske 23-åringen ved sesongslutt.

– Vi har vært ute etter å styrke stallen i hans posisjon. Han er tidligere U21-landslagsspiller for Italia, og vi vet at han besitter kvalitetene vi er ute etter, sier Benitez til klubbens nettsted.

Newcastle har etter tirsdagens sterke hjemmeseier mot Manchester City seks lag bak seg på tabellen og fem poengs luke til nedrykksplass.

