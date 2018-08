Newcastle ute av ligacupen etter dramatiske overtidsminutter

Newcastle trodde straffesparkkonkurranse var sikret borte mot Nottingham Forest, men dramatiske overtidsminutter sendte laget ut i ligacupens 2. runde.

Daryl Murphy ga Nottingham Forest ledelsen etter bare to minutter. Laget fra mesterskapsserien så ut til å ta seg videre til 3. runde, men det gikk mot straffer da innbytter Salomón Rondón utlignet to minutter på overtid.

Et blekt Newcastle-lag imponerte ikke på City Ground. Heller ikke utligningen fikk fart på gjestene. Nottingham Forest gikk raskt i angrep, og Matty Cash kunne sette en retur i mål fire minutter på overtid etter et strålende raid på venstrekanten fra Gil Dias.

Og før kampen ble blåst av kunne Dias selv sette inn 3-1 med en fin lobb over Newcastle-keeper Karl Darlow. Den scoringen kom attpåtil bare sekunder etter at gjestene følte seg snytt for straffespark etter at Luke Steele felte Ayoze Perez inne i sekstenmeteren.

Etter kampen måtte en forbannet Ayoze holdes igjen av lagkameratene og manager Rafa Benitez.

Everton tok seg nokså enkelt videre hjemme mot Rotherham. Dominic Calvert-Lewin scoret to ganger i 3-1-seieren. Gylfi Sigurdsson scoret Evertons første mål, mens Will Vaulks skapte litt spenning i noen sekunder da han reduserte til 1-2 like før Calvert-Lewins annet mål for kvelden.

Watford fortsetter den fine trenden i sesonginnledningen. Isaac Success og Domingos Quina scoret målene da Reading ble slått 2-0 på bortebane.

I den siste ligacupkampen onsdag vant Millwall 3-2 hjemme mot Plymouth. Aiden O'Brien ble matchvinner i det 89. minutt.

