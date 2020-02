Neymar frustrert på egen klubb: – Jeg som ble lidende

Neymar liker ikke måten Paris Saint-Germain håndterte skadesituasjonen hans i forkant av tirsdagens møte med Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Etter å ha scoret den franske storklubbens mål i 1-2-tapet i Tyskland luftet den brasilianske fotballstjernen sin frustrasjon.

Neymar har slitt med en ribbeinsskade den siste tiden og sto over fire kamper i forkant av det viktige møtet med Dortmund. Kanskje ikke så rart at han viste klare tegn til å mangle kamptrening.

- Mistet samtlige kamper siden 2015

Neymar har blitt kritisert for sin skadesituasjon siden ankomsten til Frankrike sommeren 2017.

På et tidspunkt var det såpass ille at brasilianeren hadde spilt under femti prosent av kampene PSG hadde spilt etter hans overgang. Neymar gikk også glipp av sist sommers Copa América.

Det som ofte er blitt brukt som et argument på brasilianeren er det spansk presse har omtalt som «forbannelsen» som hviler om bursdagen til Neymars søster, Rafaella. Hun fyller nemlig år 11.mars.

Neymar har nemlig gått glipp av samtlige oppgjør rundt søsterens bursdag siden 2015, melder Mundo Deportivo. Blant disse oppgjørene finner vi fjorårets utgave av Champions League, der Ole Gunnar Solskjærs Manchester United ble et nummer for store. Situasjonen rundt bursdagen til søsteren er derfor blitt uthevet som et mulig problem for pariserne, melder den spanske avisen.

– Det er vanskelig når du har gått fire kamper uten å spille, sa brasilianeren etter kampen.

– Dessverre var det ikke mitt valg, det var valget til klubben og legene. De tok avgjørelsen, og den likte jeg ikke, tilføyde han.

Hevder han ønsket å spille

Neymar var klar på at han gjerne skulle hatt spilletid i forkant av tirsdagens kamp.

– Vi hadde lange diskusjoner rundt dette, for jeg ønsket å spille. Jeg følte meg bra, men klubben var redd, og til slutt var det jeg som ble lidende, sa superstjernen.

Til tross for 1-2-tapet tirsdag har Neymar og lagkameratene gode kort på hånden foran returoppgjøret i åttedelsfinalene hjemme i Paris. Det sørger brasilianerens viktige bortemål for.

Minuset for PSG er at både den viktige midtbanemannen Marco Verratti og den belgiske forsvarsprofilen Thomas Meunier må sone karantene som følge av at de pådro seg gult kort tirsdag.

Erling Braut Haaland ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer.

