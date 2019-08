Neymar nærmere PSG-exit

Den brasilianske superstjernen Neymar er nærmere en overgang bort fra PSG, opplyser den franske toppklubben lørdag.

PSGs sportsdirektør i PSG, Leonardo, bekrefter at det pågår samtaler for at Neymar kan forlate klubben.

Til nyhetsbyrået AFP forteller sportsdirektøren at en mulig exit er nærmere enn før. Samtidig slår han fast at PSG fortsatt ikke kan akseptere det som har kommet ut av de pågående samtalene.

Det er ikke kjent hvem PSG forhandler med, men internasjonale medier mener Neymar er på vei til Barcelona eller Real Madrid.

Neymar er ikke tatt ut i troppen som møter Nimes i seriepremieren hjemme på Parc des Princes søndag kveld.

