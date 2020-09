Neymar og fire andre utvist etter skandalescener da PSG tapte igjen

Paris Saint-Germain har kommet helt skjevt ut i den nye sesongen. Neymar var en av tre PSG-spillere som ble utvist i 0-1-tapet for Marseille søndag.

Florian Thauvin scoret kampens eneste mål etter en halv time på Parc des Princes, og Marseille slo erkerivalen for første gang på 21 oppgjør. Etter to serierunder står PSG med null mål og null poeng etter to 0-1-nederlag.

Neymar var tilbake på banen etter å ha vært isolert fordi han i likhet med en rekke andre PSG-spillere testet positivt på koronaviruset etter en ferietur til Ibiza. Det ble ingen stor suksess.

Oppgjøret endte med et håndgemeng som førte til fem røde kort. Det eskalerte etter at Leandro Paredes og Dario Benedetto var i tottene på hverandre. Begge to fikk sitt annet gule kort. Deretter fikk Layvin Kurzawa (PSG) og Jordan Amavi (Marseille) hvert sitt røde kort, og etter VAR-intervensjon ble også Neymar utvist for å ha slått Alvaro Gonzalez.

Marseille kunne til slutt juble for seier og står med full poengpott etter to spilte kamper, i likhet med Saint-Étienne. Rennes, Monaco og Lille er på tabelltopp med sju poeng på tre kamper.

Birger Meling noterte en assist for Nîmes, men kunne ikke hindre at det ble 2-4-tap hjemme mot Rennes. Norskkosovaren Bersant Celina spilte 2. omgang for Dijon, som tapte 0-2 for Brest.

PSG er ett av fire poengløse lag i fransk 1. divisjon. Forrige sesong vant PSG serie, cup og ligacup i Frankrike og tapte knepent for Bayern München i mesterligafinalen.

(©NTB)