Neymar om PSG-fansen: – Det er som et forhold med en kjæreste

Neymar har avgjort tre av fire Ligue 1-kamper denne sesongen for PSG. Likevel bues han stadig på av PSG-fansen, selv om han herjer for hovedstadsklubben.

Senest lørdag avgjorde han den tøffe bortekampen mot Bordeaux da PSG vant 1-0. Kylian Mbappé fant Neymar foran mål, som skled inn den eneste scoringen i oppgjøret etter 70 minutter.

Før lørdagens kamp hadde brasilianeren spilt tre kamper for sitt PSG i ligasammenheng denne sesongen. I to av disse (1-0 hjemme over Strasbourg 14. september og 1-0 borte over Lyon) har han avgjort med praktscoringer.

Likevel har få PSG-fans godtatt at Neymar fortsatt spiller for klubben som leder ligaen med 18 poeng etter åtte kamper. Han flørtet nemlig heftig med både Barcelona og Real Madrid tidligere i sommer, og han var langt på vei klar for Barcelona, men avtalen gikk i vasken i siste liten.

Det har gjort at det har blitt buet på av egne fans, selv etter brassesparket på overtid mot Strasbourg hjemme, som sørget for 1-0-seier.

Nå tar brasilianeren bladet fra munnen etter å ha blitt matchvinner mot Bordeaux.

– Det er som et forhold med en kjæreste. Når ting ikke går bra, snakker man ikke sammen. Men når man koser sammen og viser hverandre kjærlighet, blir det normalt igjen, sa Neymar etter oppgjøret, ifølge RMC.

Han håper at forholdet til fansen kommer til å normalisere seg fremover.

– Jeg kommer til å gi alt jeg har på banen for PSG, slik at vi kan vinne flere kamper og feire sammen. Jeg er her for å hjelpe klubben og for å gjøre en jobb som en utøver for klubben, fortsatte Neymar.

