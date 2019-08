Neymar saksøkes av fotballsupporter etter slag

Episoden som fratok stjernen kapteinsbindet på landslaget kan få flere konsekvenser.

En fransk fotballsupporter saksøker Neymar etter PSG-spilleren havnet i klammeri med supporteren etter den franske cupfinalen i april.

Hendelsen skjedde etter at PSG tapte cupfinalen på straffesparkkonkurranse mot Rennes 27. april.

Da Neymar og de øvrige PSG-spillerne var på vei opp for å motta sølvmedaljen fanget flere mobilkameraer opp at brasilianeren sendte høyrehånden mot ansiktet på en Rennes-fan før det fortsatte med en kort, verbal fight.

Ifølge PSG skal mannen Neymar havnet i diskusjon med, ha kommet med flere upassende tilrop til flere PSG-spillere i forkant av at Neymar dukket opp. Situasjonen ble filmet fra flere vinkler og spredte seg raske på sosiale medier.

Nå opplyser Rennes-tilhengerens advokat til avisen L'Equipe at hans klient har valgt å gå videre med saken etter et lite fruktbart møte med Neymars representanter.

Episoden har allerede kostet den brasilianske spissen tre kampers karantene på klubblaget. Han ble også strippet for kapteinsbindet på landslaget.

Fredag valgte en brasiliansk dommer å lukke en voldtektssak mot Neymar. Statsadvokatene med ansvar for etterforskningen sier det mangler bevis.

Modellen Najila Trindade Mendes de Souza anklaget Neymar for å ha voldtatt henne på et hotell i Paris 15. mai, men det ble ikke anmeldt umiddelbart. Neymar har nektet for anklagene og hevdet de dreide seg om forsøk på utpressing.

