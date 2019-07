Neymar sier at hans beste fotballminne var å slå PSG

Uttalelsene setter full fart i nye overgangsrykter.

Paris Saint Germain-stjernen Neymar (27) skaper nok en gang overskrifter. Denne gang snakker han om hans beste minne på fotballbanen.

- Det beste minnet i en garderobe? Eh, jeg vet ikke. Vel, da vi slo PSG med Barcelona, det var helt ... ... vi gikk helt bananas etterpå. Jeg tror det var den beste følelsen jeg har hatt. Da vi scoret det sjette målet, jeg har aldri følt noe slikt før. Det var utrolig, forteller brasilianeren i en video som sprer seg raskt i sosiale medier.

Skaper oppstyr

Kampen han snakker om, ble spilt i Champions League i 2017. Paris Saint Germain ledet 4-0 fra oppgjøret i Paris. I returen i Barcelona, snudde hjemmelaget på mirakuløst vis, og vant 6-1. Dermed gikk spanjolene videre.

Uttalelsene skal ikke falle i god jord i PSG-leiren. Det har allerede vært dramatikk der i sommer, etter at Neymar har ymtet frempå med at han ønsker å returnere til Barcelona. Ifølge Daily Mail skal også Barcelona være positive til en slik overgang.

At Neymar nå trekker fram dette minnet som hans beste, tolkes av mange som et frieri til Barcelona-leiren om å hente ham.

Coutinho-nøkkel?

Overgangsvinduet i Spania stenger 2. september. Barcelona har nylig hentet Antoine Griezmann til klubben.

Skulle en overgang for Neymar til Barcelona gå gjennom, er det trolig at katalanerne må kvitte seg med noen stjerner. Ousmane Dembele kobles blant annet til Bayern München, mens Philippe Coutinho søndag ryktes å kunne ende opp i Paris Saint-Germain. Sistnevnte overgang kan dermed bli en nøkkel for å få gjennom Neymars Barca-retur.