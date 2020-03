Neymar skaper korona-reaksjoner med dette bildet. Nå gir han svar på tiltale

Verdensstjernen ble raskt beskyldt for å bryte korona-anbefalingene om sosial distansering da han la ut et folksomt bilde på Instagram. Men det hele har en naturlig forklaring, hevder fotballstjernen.

Neymar forlot Paris så fort koronaviruset satte en stopper på fotballen i Frankrike. Etter bare noen dager i karantene i hjemlandet la superstjernen ut et bilde på Instagram av at han var på volleyballbanen med en rekke kompiser.

Ifølge The Guardian dukket det raskt opp negative reaksjoner, og Neymar har nå kommet med en uttalelse for å svare på kritikken.

Der slår han tilbake mot dem som beskylder ham for å bryte korona-anbefalingene.

- Dette bildet viser Neymar sammen med mennesker som er i karantene sammen med ham, og som han reiste sammen med fra Paris til Brasil. Neymar inviterte disse menneskene til å tilbringe 14 dager i karantene i hans selskap før de ville slutte seg til sine respektive familier, heter det i en uttalelse fra Neymar-leiren.

Uttalelsen ble først publisert av Globo media group i Brasil.

- Huset er fullstendig isolert

I uttalelsen la Neymar-leiren til at det eneste besøket han fikk i løpet av karantenetiden var fra hans egen sønn Davi Lucca, og at han hadde unngått alle andre personlige møter, til og med med hans egen mor, bestemor og søster.

- Huset der spilleren fullfører karantenen er fullstendig isolert og tilbyr en ro og stillhet der han kan fortsette å trene. Neymar fortsetter å gjennomføre sine daglige økter for å forebygge skader og bygge fysikken sammen med sin personlige trener Ricardo Rosa. Han ser frem til at denne triste tiden for menneskeheten tar slutt, og ser frem til å komme tilbake i vanlig arbeid, heter det i uttalelsen.

Neymar er ikke alene om å skape avisoverskrifter med oppførselen sin i disse koronatider. Cristiano Ronaldo har allerede fått kjeft for det han har gjort i karantene.

Grealish-unnskyldning

Også Aston Villa-stjernen Jack Grealish har havnet i korona-trøbbel. Han oppfordret sine følgere så sent som lørdag til å lytte til britiske myndigheters råd om å holde seg hjemme som følge av koronaviruset.

Derfor var overraskelsen stor da flere britiske medier mandag meldte at fotballstjernen hadde vært involvert i en mindre ulykke i Birmingham etter å ha festet langt til natt.

Nå har hovedpersonen selv lagt seg paddeflat i en videomelding på Twitter.

Han forteller at han ble spurt av en kamerat om å komme bort, og at han «dumt nok» takket ja.

- Jeg vil bare gjøre en rask videomelding for å fortelle hvor ekstremt flau jeg er for det som har skjedd denne helgen, innleder han videomeldingen med. Se hele unnskyldningen her: