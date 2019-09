Neymar starter for PSG

Stjerneangriperen Neymar er inne i Paris Saint-Germains startoppstilling for første gang på fire måneder når laget møter Strasbourg i serien.

27-åringen har slitt med en skade lengre tid, men sist helg var han i aksjon for Brasil i en kamp mot Colombia. Lørdag er det duket for retur til PSG-laget, som han sist spilte for i mai.

Siden det har det skjedd en hel del. Neymar er blitt fratatt kapteinsbindet hos Brasil etter å ha slått til en tilskuer, han har vært anklaget for voldtekt, og det har vært mye spekulasjoner rundt stjernespilleren etter at han gjorde det klart at han ønsker seg bort fra PSG.

Noen retur til Barcelona ble det ikke, og dermed skal Neymar spille for PSG i alle fall det neste halvåret.

Mot Strasbourg lørdag blir han å finne som hengende spiss i en 4-2-3-1-formasjon. PSG topper Ligue 1 med ni poeng etter fire kamper.

(©NTB)